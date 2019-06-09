Рафаэль Надаль – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, девятого июня, на Ролан Гаррос будет сыгран финал в мужском одиночном разряде.
Поединок Рафаэль Надаль – Доминик Тим начнется в 16:00 по Киеву.
Напомним, в прошлом году в финальном матче Надаль одолел Тима в трех сетах.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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