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Ролан Гаррос. Определились все полуфиналистки

В четверг прошли заключительные матчи четвертьфинала у женщин

  • 06.06.2019 14:29
  • 1272 просмотра
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Определились все полуфиналистки
© WTA Insider. Аманда Анисимова
В четверг, шестого июня, прошли заключительные матчи 1/4 финала Ролан Гаррос у женщин. Действующая чемпионка соревнований Симона Халеп уступила 17-летней Аманде Анисимовой. Американка победила в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.
 
В другом четвертьфинале австралийка Эшли Барти обыграла Мэдисон Киз. 
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала
 
Мэдисон Киз (США) – Эшли Барти (Австралия)  – 3:6, 5:7
Симона Халеп (Румыния) – Аманда Анисимова (США) – 2:6, 4:6
 
Таким образом, в полуфинале Аманда Анисимова сыграет с Эшли Барти. 
 
Напомним, первую полуфинальную пару составили Йоханна Конта и Маркета Вондроушова.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 06.06.2019 14:50
    +2
    Дуже несподівані результати на РГ. Даний шлем вкотре підтвердив свій статус місця, де вистрілюють юніорки.
    Цікаво сюрпризи від тінейджерів на РГ-2019 вже закінчилися і ми побачимо фінал Барті - Конта з наступною перемогою австралійки?
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 06.06.2019 14:50
    +2
    Дуже несподівані результати на РГ. Даний шлем вкотре підтвердив свій статус місця, де вистрілюють юніорки.
    Цікаво сюрпризи від тінейджерів на РГ-2019 вже закінчилися і ми побачимо фінал Барті - Конта з наступною перемогою австралійки?
    Ссылка
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