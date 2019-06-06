Ролан Гаррос. Определились все полуфиналистки

В четверг, шестого июня, прошли заключительные матчи 1/4 финала Ролан Гаррос у женщин. Действующая чемпионка соревнований Симона Халеп уступила 17-летней Аманде Анисимовой. Американка победила в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.
В другом четвертьфинале австралийка Эшли Барти обыграла Мэдисон Киз.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Мэдисон Киз (США) – Эшли Барти (Австралия) – 3:6, 5:7
Симона Халеп (Румыния) – Аманда Анисимова (США) – 2:6, 4:6
Таким образом, в полуфинале Аманда Анисимова сыграет с Эшли Барти.
Напомним, первую полуфинальную пару составили Йоханна Конта и Маркета Вондроушова.
Источник — Sport.ua
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