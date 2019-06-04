Ролан Гаррос. Конта и Вондроушова поборются за место в финале

Во вторник, четвертого июня, состоялись матчи 1/4 финала Ролан Гаррос нижней части женской одиночной сетки.
Отметим, что верхняя часть сетки проведет свои поединки в среду.
Вылет Слоан Стивенс означает, что Элина Свитолина не опустится ниже текущей девятой позиции в мировом рейтинге.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Слоан Стивенс (США) – Йоханна Конта (Великобритания) – 1:6, 4:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) – 7:6(1), 7:5
Верхняя часть сетки
Киз – Барти
Халеп – Анисимова
Источник — Sport.ua
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