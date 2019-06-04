Ролан Гаррос. Конта и Вондроушова поборются за место в финале

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Источник: Фонсека договорился о 3-летнем контракте с Ромой 23:50 — Олександр Бондаренко Если Фонсека уйдет,даю 100% что будет тренер иностранный!!! 23:50 — mov4uk Хотів би Маркевича побачити в Шахтарі...наскільки це можливо 23:42 — Axmetov Да нах.он нужен Шахтеру Заберайте его в Динамо и не волнуйтесь 23:40 — zzg77 А говорили бесплатно уйдет!

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Сергей ПАЛКИН: «Фонсека горит желанием остаться в Шахтере» 23:44 — Forever_young_14 Он уже давно ХарьковДаунамоЖополиз. Как его местные ультрас не отпиздят за предательство Металлис...

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