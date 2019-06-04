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Ролан Гаррос. Конта и Вондроушова поборются за место в финале

Во вторник состоялись матчи 1/4 финала нижней части женской одиночной сетки

  • 04.06.2019 22:24
  • 1941 просмотр
  • 6 комментариев
Ролан Гаррос. Конта и Вондроушова поборются за место в финале
© Roland-Garros. Йоханна Конта
Во вторник, четвертого июня, состоялись матчи 1/4 финала Ролан Гаррос нижней части женской одиночной сетки. 
 
Отметим, что верхняя часть сетки проведет свои поединки в среду.
 
Вылет Слоан Стивенс означает, что Элина Свитолина не опустится ниже текущей девятой позиции в мировом рейтинге.
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала
 
Слоан Стивенс (США) – Йоханна Конта (Великобритания) – 1:6, 4:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) – 7:6(1), 7:5
 
Верхняя часть сетки
Киз – Барти
Халеп – Анисимова
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2019 23:19
    0
    Martin Riggs, 04.06.2019 20:15
    Анісімовій пощастило із жеребкуванням, не вірю в неї проти Халеп
    А уж насколько повезло со жребием и результатами самой Халеп! Весьма вероятно, что Анисимова повторит судьбу Святек.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 04.06.2019 20:15
    +3
    MiddleGreek, 04.06.2019 19:09
    Ну, у Вондроушову на фінальних стадіях я міг повірити, але Конта, як так? Тут, в принципі, і Анісімова може вибити Халеп. Оце буде справжнім апсетом.
    Анісімовій пощастило із жеребкуванням, не вірю в неї проти Халеп
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 04.06.2019 19:09
    0
    Ну, у Вондроушову на фінальних стадіях я міг повірити, але Конта, як так? Тут, в принципі, і Анісімова може вибити Халеп. Оце буде справжнім апсетом.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 04.06.2019 19:08
    0
    Stanislav Matusevych, 04.06.2019 16:45
    Кто бы мог представить перед стартом турнира полуфинал Конта - Вондроушова/Мартич?
    Как конта была очень сильной преденденткой на это, достаточно посмотреть ее выступления на грунте в этом году, маркета также очень сильна на этом турнире, после того как снялись кики и петра не вижу ничего сверхестевственого!
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 04.06.2019 19:02
    +1
    Stanislav Matusevych, 04.06.2019 16:45
    Кто бы мог представить перед стартом турнира полуфинал Конта - Вондроушова/Мартич?
    Тем женский теннис и интересен. У мужчин большая тройка и всё, остальные сражаются за лучшую роль второго плана.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2019 16:45
    +5
    Кто бы мог представить перед стартом турнира полуфинал Конта - Вондроушова/Мартич?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2019 16:45
    +5
    Кто бы мог представить перед стартом турнира полуфинал Конта - Вондроушова/Мартич?
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 04.06.2019 20:15
    +3
    MiddleGreek, 04.06.2019 19:09
    Ну, у Вондроушову на фінальних стадіях я міг повірити, але Конта, як так? Тут, в принципі, і Анісімова може вибити Халеп. Оце буде справжнім апсетом.
    Анісімовій пощастило із жеребкуванням, не вірю в неї проти Халеп
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 04.06.2019 19:02
    +1
    Stanislav Matusevych, 04.06.2019 16:45
    Кто бы мог представить перед стартом турнира полуфинал Конта - Вондроушова/Мартич?
    Тем женский теннис и интересен. У мужчин большая тройка и всё, остальные сражаются за лучшую роль второго плана.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2019 23:19
    0
    Martin Riggs, 04.06.2019 20:15
    Анісімовій пощастило із жеребкуванням, не вірю в неї проти Халеп
    А уж насколько повезло со жребием и результатами самой Халеп! Весьма вероятно, что Анисимова повторит судьбу Святек.
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 04.06.2019 19:09
    0
    Ну, у Вондроушову на фінальних стадіях я міг повірити, але Конта, як так? Тут, в принципі, і Анісімова може вибити Халеп. Оце буде справжнім апсетом.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 04.06.2019 19:08
    0
    Stanislav Matusevych, 04.06.2019 16:45
    Кто бы мог представить перед стартом турнира полуфинал Конта - Вондроушова/Мартич?
    Как конта была очень сильной преденденткой на это, достаточно посмотреть ее выступления на грунте в этом году, маркета также очень сильна на этом турнире, после того как снялись кики и петра не вижу ничего сверхестевственого!
    Ссылка
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