Рафаэль Надаль – Кеи Нисикори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

странно, а с кем играть в ЛЕ

Ну ты не сравнивай и соперников....у этих пацанов в соперниках были панамцы, почти все играющие у...

11:33 — Муґунот

Мораес тоже бы бился. Но он сейчас не может - у него ребра сломаны

11:29 — DINAMO

Почему Зозулю забыли? Он такой же настырный как Мораес но У Зозули сердце патриота, он будет бить...

11:26 — DINAMO

Да, у нас есть такого плана игрок УКРАИНЕЦ, это Зозуля! Он ни чем не уступает Мораесу! А Цыганков...

11:22 — Axmetov

Я с Гусем согласен.Сборная должна быть сборной украинцев.Марлос и Мораеш там лишние.