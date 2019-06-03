Ролан Гаррос. Расписание украинцев на четвертое июня

Во вторник, четвертого июня, на корты Ролан Гаррос выйдут украинские юниоры.
Виктория Петренко, Любовь Костенко и Илья Белобородько, которые уже покинули одиночный разряд, сыграют парные матчи.
15:00*. Любовь Костенко / Джулия Морле (Франция) – Джулин Файард / Люси Нгуен Тан (обе - Франция)
15:00*. Илья Белобородько / Густав Стром (Швеция) – Баптист Ансельмо / Лорис Пуррой (оба - Франция)
16:30*. Виктория Петренко / Мария Тимофеева (Россия) – Нацуми Кавагути (Япония) / Дайан Парри (Франция)
*Время начала матчей ориентировочное
Источник — Sport.ua
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