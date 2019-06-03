Людмила КИЧЕНОК: «После просмотра сериала Чернобыль не могла уснуть»

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала свои матчи, сыгранные в воскресенье на Ролан Гаррос.
«В первом матче (в женском парном разряде) если где-то я проваливались, то Алена вытаскивала игру и наоборот. Сегодня легко игралось, мне вообще нравится выступать вместе с Остапенко, с ней не чувствуешь никакого давления. Важность матча не давит. Она уже выигрывала тут титул, так что четвертьфинал в паре никакого давления не дает. И это ее состояние передается мне, я тоже чувствую себя гораздо свободнее.
Соперницы сегодня нам давали шансы, нужно было их использовать и им не давать шансы на наших геймах. Я довольна своей подачей в этом матче, что удержала все свои геймы, да и в целом довольна игрой. Дальше уже, кто будет, тот будет, нет приоритета, с кем играть в четвертьфинале.
В миксте я выпала в середине второго сета. У меня подсело внимание, сказалась усталость и собраться уже не получилось. Я сегодня ночью очень плохо спала, потому что смотрела накануне сериал «Чернобыль». И когда пошла спать, то просто не могла уснуть. Позвонила физио, он пришел, подержал меня за голову, за руку. Мне это помогло. У меня был просто шок от этих событий, сколько было людей, чьих имен мы не знаем, которые шли на смерть. Я потом пыталась отвлечься. С другой стороны, просыпаешься, а тут у тебя Париж, Ролан Гаррос, красота, жизнь прекрасна. Может даже это помогло, идет переоценка ценностей», – сказала Киченок.
Источник — Большой теннис Украины
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