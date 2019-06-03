Людмила КИЧЕНОК: «После просмотра сериала Чернобыль не могла уснуть»

А таких и немного было, и это основная причина почему так Кличко задержались, при их начале был ...

11:21 — PFCLviv

Всьо цей циганик знає, всьо чує.... Всі власники клубів звітують циганику і розказують йому всі с...

11:18 — PFCLviv

повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми« Профутбол ». ======================== *ROFL...

11:11 — Варелыч Васин

Это он типа считает, что его сурок будет уговаривать остаться? Физрук походу считает, что его раб...

10:57 — Ptiza

Если Хацкевич останется , для меня больше такой команды как Динамо Киев не существует

10:55 — Vgfxdr Jgvv

Как говорил Блохин: "будем разбираться" - доразбирались что на четвертом месте оказались