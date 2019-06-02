Ролан Гаррос. Людмила Киченок завершила выступления в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла выйти в 1/4 финала смешанного разряда на Открытом чемпионате Франции.
Во втором круге микста украинка вместе с Сантьяго Гонсалесом из Мексики проиграла французскому тандему Амандин Эсс / Бенджамин Бонзи.
Ролан Гаррос. 2-й круг микста
Людмила Киченок / Сантьяго Гонсалес – Амандин Эсс / Бенджамин Бонзи – 6:3, 5:7, 4:10
Ранее Людмила Киченок прошла в 1/4 финала женского парного разряда.
Источник — Sport.ua
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