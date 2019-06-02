Ролан Гаррос. Людмила Киченок завершила выступления в миксте

18:37 — «УАФ – М а ф і я!»

Гейропа - так Европу за паребриком называют. Вы из какого аула российского вещаете?

18:36 — alefteev77

Короче Лунину дадут сыграть в 1/8 финала, а потом заберут на лавку / замену в сборную. Где тут х...

18:35 — «УАФ – М а ф і я!»

Проблемами с памятью не страдаю. Вот ты и указал истинную причину ненависти к Ярмоле - он бывший ...

18:35 — FFY_MRAZ

Он психологически влияет на команду и ничьё место не занимает, на сборы приехал "за свои" бабки.....

18:33 — «УАФ – М а ф і я!»

Ну заканчивайте откровенную чушь нести. До травмы он там играл и даже был игроком основы. Скажите...

18:33 — ShakhtarUberAlles

Все ждем восстановления Марлоса!

18:32 — Андрей Деко

Вот дальше в Динамо бы и играл, был бы одним из лидеров, а в гейропе он никто.