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Ролан Гаррос. Людмила Киченок завершила выступления в миксте

Украинская теннисистка в дуэте с Сантьяго Гонсалесом проиграла поединок 1/8 финала

  • 02.06.2019 18:28
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Ролан Гаррос. Людмила Киченок завершила выступления в миксте
© БТУ. Людмила Киченок и Сантьяго Гонсалес
Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла выйти в 1/4 финала смешанного разряда на Открытом чемпионате Франции.
 
Во втором круге микста украинка вместе с Сантьяго Гонсалесом из Мексики проиграла французскому тандему Амандин Эсс / Бенджамин Бонзи. 
 
Ролан Гаррос. 2-й круг микста
Людмила Киченок / Сантьяго Гонсалес – Амандин Эсс / Бенджамин Бонзи – 6:3, 5:7, 4:10
 
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Источник — Sport.ua

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