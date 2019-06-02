Слоан Стивенс – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, второго июня, на Ролан Гаррос пройдут матчи 1/8 финала у женщин.
Поединок Слоан Стивенс – Гарбинье Мугуруса ориентировочно начнется в 19:00 по Киеву после встречи Надаль – Лондеро.
Победительница матча в четвертьфинале встретится с Йоханной Контой из Великобритании.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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