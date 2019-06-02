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Слоан Стивенс – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос

  • 02.06.2019 19:10
  • 1049 просмотров
  • 1 комментарий
Слоан Стивенс – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Roland-Garros. Гарбинье Мугуруса
В воскресенье, второго июня, на Ролан Гаррос пройдут матчи 1/8 финала у женщин.
 
Поединок Слоан Стивенс – Гарбинье Мугуруса ориентировочно начнется в 19:00 по Киеву после встречи Надаль – Лондеро.
 
Для просмотра с мобильного устройства используйте ссылку
 

Победительница матча в четвертьфинале встретится с Йоханной Контой из Великобритании.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 02.06.2019 19:21
    +1
    Любопытно посмотреть эту игру, между прочим на РГ остались только 3 жевушки которые брали шлемы, и две сейчас будут играть между собой
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 02.06.2019 19:21
    +1
    Любопытно посмотреть эту игру, между прочим на РГ остались только 3 жевушки которые брали шлемы, и две сейчас будут играть между собой
    Ссылка
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