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Ролан Гаррос. Расписание украинок на первое июня

В субботу на корты Парижа выйдут Леся Цуренко и Людмила Киченок

  • 31.05.2019 20:43
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Ролан Гаррос. Расписание украинок на первое июня
© tennisua.org. Леся Цуренко
В субботу, первого июня, на корты Ролан Гаррос выйдут Леся Цуренко и Людмила Киченок.
 
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко  (№27 WTA) сыграет поединок третьего круга против румынки Симоны Халеп  (№3 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко проведет матч второго круга парного разряда против словацко-чешского тандема Магдалена Рыбарикова / Маркета Вондроушова. Встреча состоится третьим запуском на корте №13. Ориентировочное время начала  – 15:00 по Киеву.
 
В случае победы в матче смешанного разряда Надежда Киченок проведет в субботу еще и поединок микста.
 

 

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Источник — Sport.ua

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