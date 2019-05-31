Ролан Гаррос. Расписание украинок на первое июня

В субботу, первого июня, на корты Ролан Гаррос выйдут Леся Цуренко и Людмила Киченок.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) сыграет поединок третьего круга против румынки Симоны Халеп (№3 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко проведет матч второго круга парного разряда против словацко-чешского тандема Магдалена Рыбарикова / Маркета Вондроушова. Встреча состоится третьим запуском на корте №13. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.

В случае победы в матче смешанного разряда Надежда Киченок проведет в субботу еще и поединок микста.