Ястремская/Потапова – Минелла/Ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE

В четверг, 30 мая, Даяна Ястремская стартует в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В дуэте с россиянкой Анастасией Потаповой украинка сыграет против пары Мэнди Минелла (Люксембург) / Алисон ван Эйтванк (Бельгия).
Время начала матча – 13:45 по Киеву.
ОБНОВЛЕНО: Анастасия Потапова снялась с соревнований. Пару Ястремская / Потапова заменит дуэт Дзаламидзе / Дьяченко.
Плеер с трансляцией появится ближе к началу игры.
Источник — Sport.ua
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