Ястремская/Потапова – Минелла/Ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE

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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Днепр-1 будет среди лидеров УПЛ» 14:50 — digital_summer Действительно. Кому как не Жеке выводить Днепр-1 в лидеры УПл. Правда, зарплатой придется пожертв... 14:47 — rosti79 Переходить туда назад на родину. Хватит в Германии пеарится

Александр РЯБОКОНЬ: «Я сторонник классической системы в 16 команд» 14:48 — dgurkis Так оно і зараз не йфутбол, а гопак гібрідний. Тільки підсрачні і вміють судям давати!

Олимпик рискует потерять лицензию на выступления в УПЛ 14:47 — Алексей Шульга На Родину )))

Челси деклассировал Арсенал в финале Лиги Европы 14:47 — digital_summer Это ты читать не умеешь и делаешь скоропалительные выводы на основании таких же аргументов. Транс...

Карпаты сделали бесплатным вход на важнейший матч против Волыни 14:47 — dgurkis Понабежить усякої сволоти та скотиняки і будуть на поле вибігати та гравців топтати.... Навіщо?

УЕФА вводит в действие новые правила футбола 14:45 — dgurkis Захистник може у воратарському руками грати?

НБА. Финал. Торонто Рэпторс - Голден Стейт Уорриорз. Превью 14:45 — vit-2 Не бачу шансів у Торонто на перемогу проти зіркової п'ятірки Воїнів.