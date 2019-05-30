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Ястремская/Потапова – Минелла/Ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Ролан Гаррос

  • 30.05.2019 13:23
  • 1126 просмотров
  • 1 комментарий
Ястремская/Потапова – Минелла/Ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
В четверг, 30 мая, Даяна Ястремская стартует в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В дуэте с россиянкой Анастасией Потаповой украинка сыграет против пары Мэнди Минелла (Люксембург) / Алисон ван Эйтванк (Бельгия). 
 
Время начала матча – 13:45 по Киеву.
 
ОБНОВЛЕНО: Анастасия Потапова снялась с соревнований. Пару Ястремская / Потапова заменит дуэт Дзаламидзе / Дьяченко.
 
Плеер с трансляцией появится ближе к началу игры.
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    pass19
      pass19, 30.05.2019 13:53
    +5
    кина не будет
    Ссылка
    pass19
      pass19, 30.05.2019 13:53
    +5
    кина не будет
    Ссылка
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