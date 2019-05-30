Людмила КИЧЕНОК: «Очень хорошо знали, чего ожидать от соперниц»

Украинская теннисистка Людмила Киченок поделилась эмоциями после победы в стартовом поединке на Ролан Гаррос в паре с Еленой Остапенко. В первом круге девушки обыграли 14-х ракеток турнира, дуэт Бузэрнеску / Бегу

«С Надей решили быть сестрами, нежели напарницами. Мы настолько одинаковы по стилю игры, что, например, когда мы проигрываем и надо добавить по энергетике, чтобы кто-то кого-то зажег, то у нас так не получается сделать, - призналась Людмила в комментарии БТУ. - С сестрой я знаю, что если я что-то не сыграю, то она мне это простит, все равно со мной будет играть и не бросит меня, это мешает мне немножко. Когда играешь с другими, то есть немного напряжение, оно помогает мне быть в тонусе.

Это не окончательное решение, раз в несколько месяцев, раз в полгода у нас получается хорошо играть вместе, но не постоянно. Потому что постоянно это все очень вялотекуще, мы вместе тренируемся и не прогрессируем. Мы не ругались, просто решили, что пока лучше играть с разными напарницами.

С Еленой Остапенко договорились выступать еще в Риме. Она очень хорошо может играть пару, со мной всегда на 100% выкладывалась, никаких претензий или нареканий у меня нет. Статус чемпионки Шлема никак не влияет, она никак не проявляет никакую звездность, но я надеюсь, что ей это прибавляет уверенности в игре. На корте я стараюсь быть с ней наравне.

Вчера вечером (после поражения в одиночном матче) она мне сказала, что готова играть. Сегодня утром она мне писала, что ночью плохо очень спала и на разминку не пришла, я разминалась с её спаррингом, но в матче ей это не помешало абсолютно.

Сегодняшних соперниц мы знали очень хорошо, знали, чего ожидать. Игра исходила от нас, мы и проигрывали сами, и выигрывали сами, надо было контролировать свой теннис. План на игру обсуждали перед выходом (смеется). Естественно, она знала, как можно играть, я тоже видела перед собой какую-то картинку.

Выступление в миксте? Я подошла регистрироваться за полчаса до конца записи и там встретила Сантьяго Гонсалеса. Надя, кстати, первая в альтернативе с его напарником, Айсамом Куреши. Я не знала, что он здесь был парным финалистом. Судья нам сказал, что это самый низкий «cut», - сказала Людмила.