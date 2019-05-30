Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Людмила КИЧЕНОК: «Очень хорошо знали, чего ожидать от соперниц»

Украинская теннисистка прокомментировала победу на старте Ролан Гаррос в паре

  • 30.05.2019 01:59
  • 115 просмотров
  • 0 комментариев
Людмила КИЧЕНОК: «Очень хорошо знали, чего ожидать от соперниц»
© ФТУ. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок поделилась эмоциями после победы в стартовом поединке на Ролан Гаррос в паре с Еленой Остапенко. В первом круге девушки обыграли 14-х ракеток турнира, дуэт Бузэрнеску / Бегу.
 
«С Надей решили быть сестрами, нежели напарницами. Мы настолько одинаковы по стилю игры, что, например, когда мы проигрываем и надо добавить по энергетике, чтобы кто-то кого-то зажег, то у нас так не получается сделать, - призналась Людмила в комментарии БТУ. - С сестрой я знаю, что если я что-то не сыграю, то она мне это простит, все равно со мной будет играть и не бросит меня, это мешает мне немножко. Когда играешь с другими, то есть немного напряжение, оно помогает мне быть в тонусе. 
 
Это не окончательное решение, раз в несколько месяцев, раз в полгода у нас получается хорошо играть вместе, но не постоянно. Потому что постоянно это все очень вялотекуще, мы вместе тренируемся и не прогрессируем. Мы не ругались, просто решили, что пока лучше играть с разными напарницами.
 
С Еленой Остапенко договорились выступать еще в Риме. Она очень хорошо может играть пару, со мной всегда на 100% выкладывалась, никаких претензий или нареканий у меня нет. Статус чемпионки Шлема никак не влияет, она никак не проявляет никакую звездность, но я надеюсь, что ей это прибавляет уверенности в игре. На корте я стараюсь быть с ней наравне.
 
Вчера вечером (после поражения в одиночном матче) она мне сказала, что готова играть. Сегодня утром она мне писала, что ночью плохо очень спала и на разминку не пришла, я разминалась с её спаррингом, но в матче ей это не помешало абсолютно.
 
Сегодняшних соперниц мы знали очень хорошо, знали, чего ожидать. Игра исходила от нас, мы и проигрывали сами, и выигрывали сами, надо было контролировать свой теннис. План на игру обсуждали перед выходом (смеется). Естественно, она знала, как можно играть, я тоже видела перед собой какую-то картинку.
 
Выступление в миксте? Я подошла регистрироваться за полчаса до конца записи и там встретила Сантьяго Гонсалеса. Надя, кстати, первая в альтернативе с его напарником, Айсамом Куреши. Я не знала, что он здесь был парным финалистом. Судья нам сказал, что это самый низкий «cut», - сказала Людмила.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности