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Ролан Гаррос. Расписание украинок на 30 мая

В четверг на корты Парижа выйдут четыре украинские теннисистки

  • 29.05.2019 20:28
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Ролан Гаррос. Расписание украинок на 30 мая
© Roland-Garros. Леся Цуренко

В четверг, 30 мая, на корты Ролан Гаррос выйдут четыре украинские теннисистки.

Вторая ракетка Украина Леся Цуренко (№27 WTA) сыграет поединок второго круга одиночного разряда против Александры Крунич из Сербии (№76 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №12 после матча ATP Штруфф - Албот. Ориентировочное время начала – 17:00 по Киеву.
 
Даяна Ястремская свой стартовый матч парного разряда проведет вместе с Анастасией Потаповой (Россия) против дуэта Мэнди Минелла (Люксембург) / Алисон ван Эйтванк (Бельгия). Встреча состоится вторым запуском на пятом корте, ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
 
На том корте №5 четвертым запуском Надежда Киченок в дуэте с Абигейл Спирс из США сыграет против первой сеяной пары Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (обе - Чехия). Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
 
Людмила Киченок сыграет матч первого круга микста вместе с Сантьяго Гонсалесом из Мексики. Их соперниками станут Сюко Аояма (Япония) / Дивидй Шаран (Индия). Поединок стоит третьим запуском на корте №11. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.
 

 

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Источник — Sport.ua

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