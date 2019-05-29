СВИТОЛИНА: «Утром даже не подозревала, что у Кати какие-то проблемы»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала несостоявшийся поединок второго круга Ролан Гаррос.

- В 9 часов я еще разминалась и не подозревала, что у Кати какие-то проблемы. Поэтому было немножко неожиданно для меня, что так случилось. Надеюсь, что у нее не так все серьезно и она будет возвращаться в Тур как можно быстрее.

О перерыве в четыре дня между матчами

- Немножко странно, потому что перед этим у меня никогда такого не было. Будем стараться адаптировать физическую подготовку. Возможно, это даже хорошо для моего колена, что есть немножко больше дней для отдыха, и я смогу восстановиться и быть готовой к следующему матчу. Сегодня будем играть тренировочные сеты, потому что надо держать себя в игровой форме, особенно на Большом Шлеме.