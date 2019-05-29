Катерина КОЗЛОВА: «Больно делать каждое движение»

Сегодня Катерина Козлова отказалась от участия в матче второго раунда Ролан Гаррос-2019 против Элины Свитолиной. Украинская теннисистка рассказала о причинах такого решения:

«После матча первого круга на следующий день у меня сильно ухудшился кашель, я начала просто очень сильно кашлять. Вчера утром я начала чувствовать боль в ребре и она ухудшалась с каждым часом. Я попыталась потренироваться, но мне еще хуже стало. Потом физиотерапевт уже ничего не мог сделать. Вчера мы пошли на УЗИ к врачу, и на данный момент обследование показывает у меня "stress fracture", миниатюрную, меньше миллиметра, трещину в ребре из-за кашля. Потому что из-за кашля мышцы тянут ребро и из-за этого очень сильные боли. Я, конечно, еще буду это проверять.

Но я не стала сниматься вчера, думала, что может сегодня буду меньше кашлять. Но мне стало еще хуже, еще больнее, я ночью почти не спала, потому что каждое движение практически мне больно делать, кашель тоже ухудшился. Сначала мне нужно вылечить кашель, чтобы мышцы меньше дергали ребро. Я пробовала вчера обезболить, но обезболивающие не помогли мне особо. Я встретилась утром еще раз с физиотерапевтом и снялась с утра. Мне было даже больно идти, чуть пресс напрягается и сразу тянет, это очень больно.

Накануне Ролан Гаррос я так понимаю, что у меня был скорее всего и вирус, и бактерия вместе. Я пила антибиотики и мне стало легче, температура ушла, я приехала сюда и с четверга тренировалась по часу в день. Я не чувствовала себя лучше, но на корте могла немного двигаться. К матчу первого круга я не была готова на 100%, но я вышла в более-менее состоянии играть, кашель не был настолько сильным. На следующий день у меня все опустилось судя по всему в бронхи.

С пары в Париже я еще не снялась, потому что у меня не было времени, но буду сниматься. Сейчас буду думать, куда лучше поехать, что сначала делать. Наверное, сначала надо кашель облегчить, будем разговаривать с врачом и решать. На травяной сезон у меня в планах были турниры в Ноттингеме, Бирмингеме, Истборне. Я еще заявлена в Ноттингеме, но это маловероятно, что я там буду играть, я буду сниматься, надеюсь Бирмингем смогу сыграть, будем еще смотреть по самочувствию».