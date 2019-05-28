Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Играть с Винус было психологически трудно»

Украинская теннисистка – о победе над Винус Уильямс

  • 28.05.2019 13:58
  • 322 просмотра
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Играть с Винус было психологически трудно»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Винус Уильямс в первом раунде Ролан Гаррос-2019:

«Встречаться в стартовом матче после четырех поражений с одной из величайших теннисисток было психологически очень трудно, а основной моей эмоцией после победы было счастье. После проблем с травмой и без побед в Мадриде и Риме я также почувствовала облегчение, что добыла эту победу.

С одной стороны, это может быть хорошо, когда в начале сетки у тебя такой трудный соперник как Винус, ты сразу настраиваешься на выступление на турнире. Но с другой стороны, это может и немного истощать. Ты должен быть настроен гораздо внимательнее, чем, возможно, ты бы настраивался обычно для матча первого круга.

Эти два дня перерыва были важны как для психологической разгрузки, так и для восстановления колена. В воскресенье я не чувствовала никакой боли, но мы ориентируемся каждый день по ситуации.

Маленькие детали имеют значение в случае с травмой, когда ты играешь на таком крупном турнире. При таком уровне давления ты может надломиться в любой момент. У нас есть специальная машина, которая оказывает тот же эффект на травму, как ледяная ванна или криотерапия, только для этого используется кислород. Это похоже на спрей, но на самом деле это кислород с эффектом льда. Ты «распыляешь» это на то место, где болит, а тело чувствует, как будто что-то жжет. Поэтому кровь начинает быстрее циркулировать и восстановление ускоряется.

Такого рода процедуры вместе с большим количеством массажа и упражнений на укрепление мышц вокруг колена очень важны для восстановления. Во вторник я буду смотреть матч моего бойфренда Гаэля Монфиса, конечно же, а дальше уже буду готова и свежа к среде».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности