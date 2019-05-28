Элина СВИТОЛИНА: «Играть с Винус было психологически трудно»

Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Винус Уильямс в первом раунде Ролан Гаррос-2019:

«Встречаться в стартовом матче после четырех поражений с одной из величайших теннисисток было психологически очень трудно, а основной моей эмоцией после победы было счастье. После проблем с травмой и без побед в Мадриде и Риме я также почувствовала облегчение, что добыла эту победу.

С одной стороны, это может быть хорошо, когда в начале сетки у тебя такой трудный соперник как Винус, ты сразу настраиваешься на выступление на турнире. Но с другой стороны, это может и немного истощать. Ты должен быть настроен гораздо внимательнее, чем, возможно, ты бы настраивался обычно для матча первого круга.

Эти два дня перерыва были важны как для психологической разгрузки, так и для восстановления колена. В воскресенье я не чувствовала никакой боли, но мы ориентируемся каждый день по ситуации.

Маленькие детали имеют значение в случае с травмой, когда ты играешь на таком крупном турнире. При таком уровне давления ты может надломиться в любой момент. У нас есть специальная машина, которая оказывает тот же эффект на травму, как ледяная ванна или криотерапия, только для этого используется кислород. Это похоже на спрей, но на самом деле это кислород с эффектом льда. Ты «распыляешь» это на то место, где болит, а тело чувствует, как будто что-то жжет. Поэтому кровь начинает быстрее циркулировать и восстановление ускоряется.

Такого рода процедуры вместе с большим количеством массажа и упражнений на укрепление мышц вокруг колена очень важны для восстановления. Во вторник я буду смотреть матч моего бойфренда Гаэля Монфиса, конечно же, а дальше уже буду готова и свежа к среде».