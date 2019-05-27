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На Ролан Гарроc мужчина отобрал у ребенка сувенирное полотенце

Теннисист подарил мальчику еще одно

  • 27.05.2019 12:34
  • 2074 просмотра
  • 6 комментариев
На Ролан Гарроc мужчина отобрал у ребенка сувенирное полотенце
© twitter
В первом круге «Ролан Гаррос» немец Оскар Отте обыграл Малека Жазири со счетом 6:3, 6:1, 4:6, 6:0.
 
После матча Отте выбрасывал на трибуны полотенца, одно из них одновременно поймали взрослый мужчина и ребенок. В итоге мужчина вырвал его из рук мальчика. Отте сам отдал ребенку еще одно.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 27.05.2019 13:42
    0
    lawer cohen, 27.05.2019 13:41
    Я думаю что толстый душевно больной и поетому не надо так резко судить
    Вполне возможно, тогда это все объясняет.
    Ссылка
    lawer cohen
    lawer cohen, 27.05.2019 13:41
    +1
    Я думаю что толстый душевно больной и поетому не надо так резко судить
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 27.05.2019 13:04
    0
    Название должно было звучать так - "Жирное создание, которого, скорей всего обижали в детстве, наконец-то отомстило ребенку и нагло отобрало у него полотенце". Может, я просто сильно люблю детей, но я бы не сдержался и заехал ему в круглое рыло, если бы был рядом. Тем более видно, что полотенце было брошено именно ребенку.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 27.05.2019 12:54
    -1
    что там нищие ,полотенце обще то средство личной гигиены,срамота за полотенца срутся.
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    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 27.05.2019 12:41
    +3
    Как чудно ноги бы тонули в его жирных щеках
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 27.05.2019 12:36
    +5
    Жирное ничтожество. Позор
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 27.05.2019 12:36
    +5
    Жирное ничтожество. Позор
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 27.05.2019 12:41
    +3
    Как чудно ноги бы тонули в его жирных щеках
    Ссылка
    lawer cohen
    lawer cohen, 27.05.2019 13:41
    +1
    Я думаю что толстый душевно больной и поетому не надо так резко судить
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 27.05.2019 13:42
    0
    lawer cohen, 27.05.2019 13:41
    Я думаю что толстый душевно больной и поетому не надо так резко судить
    Вполне возможно, тогда это все объясняет.
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 27.05.2019 13:04
    0
    Название должно было звучать так - "Жирное создание, которого, скорей всего обижали в детстве, наконец-то отомстило ребенку и нагло отобрало у него полотенце". Может, я просто сильно люблю детей, но я бы не сдержался и заехал ему в круглое рыло, если бы был рядом. Тем более видно, что полотенце было брошено именно ребенку.
    Ссылка
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