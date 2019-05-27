На Ролан Гарроc мужчина отобрал у ребенка сувенирное полотенце

В первом круге «Ролан Гаррос» немец Оскар Отте обыграл Малека Жазири со счетом 6:3, 6:1, 4:6, 6:0.
После матча Отте выбрасывал на трибуны полотенца, одно из них одновременно поймали взрослый мужчина и ребенок. В итоге мужчина вырвал его из рук мальчика. Отте сам отдал ребенку еще одно.
😡Who is this????? (info - @TheTennis3601 )( 🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/RsQK4sbZio— doublefault28 (@doublefault28) 26 мая 2019 г.
Источник — Sport.ua
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