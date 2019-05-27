Ястремская – Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 27-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче первого круга украинка встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро (№29 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №13 после матча Кумхум – Севастова. Ориентировочно время начала матча – 15:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, счет равный. Оба матча состоялись в 2019 году и завершились в трех сетах.
Во втором круге победительница встречи сразится против Астры Шармы (№92 WTA) или Шелби Роджерс (№514 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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