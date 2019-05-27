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Ястремская – Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

  • 27.05.2019 10:00
  • 798 просмотров
  • 2 комментария
Ястремская – Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
В понедельник, 27-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро (№29 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №13 после матча Кумхум – Севастова. Ориентировочно время начала матча – 15:30 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались дважды, счет равный. Оба матча состоялись в 2019 году и завершились в трех сетах.
 
Во втором круге победительница встречи сразится против Астры Шармы (№92 WTA) или Шелби Роджерс (№514 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 27.05.2019 10:52
    0
    Ну, вообще-то Ястремская без посева. Да и Роджерс № 514 только формально.
    Ссылка
    Seacora
    Seacora, 27.05.2019 10:39
    0
    Как можно было так составлять сетку, что 29 и 32 номер посева играют за выход на 90+ , а то и 514???
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 27.05.2019 10:52
    0
    Ну, вообще-то Ястремская без посева. Да и Роджерс № 514 только формально.
    Ссылка
    Seacora
    Seacora, 27.05.2019 10:39
    0
    Как можно было так составлять сетку, что 29 и 32 номер посева играют за выход на 90+ , а то и 514???
    Ссылка
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