Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

ЯСТРЕМСКАЯ: «У меня только 1 день для подготовки к Ролан Гаррос»

Украинке вскоре предстоит принимать участие в большом турнире

  • 25.05.2019 22:45
  • 1237 просмотров
  • 3 комментария
ЯСТРЕМСКАЯ: «У меня только 1 день для подготовки к Ролан Гаррос»
© wtatennis.com

В субботу украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир в Страсбурге, однако на отдых у спортсменки времени не остается, так как уже стартует Ролан Гаррос.

«На подготовку к Ролан Гаррос у меня будет только один день, завтра, и мене еще нужно будет потренироваться (смеется). Мне нужно снова собраться мыслями и подготовиться к первому раунду. Это не будет легко, потому что я играю с Карлой Суарес-Наварро, она действительно трудный соперник».

«Я проиграла ей в Риме, но обыграла в Австралии. Посмотрим, я постараюсь восстановиться и вернуть свою энергию, я буду просто бороться», - отметила Ястремская.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 26.05.2019 00:03
    0
    Вячеслав Самойлов, 25.05.2019 23:11
    Да, наши юниорки классно прогрессируют (жаль, что у ребят - перспективных "0" человек).
    Но главное - чтобы они не подорвали здоровье этими чрезвычайно интенсивными графиками выступлений, ибо организм у них еще формируется, ему нужно где-то брать энергию и силы для роста и окончания своего формирования, а тут все "высасывает" спорт...
    Хочется ошибиться, но боюсь, что для их здоровья это будет очень вредно, так перенапрягать организм.
    Как раз в ее года от своего организма надо брать по максимуму. Сейчас она молода и сильна
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 25.05.2019 23:22
    -6
    И что это значит? А если бы у Тебя неделя отдыха была бы? То как минимум в полуфинале играла? Поздравляю с победой, но эти разговоры. Снимись с турнира , отдыхай, к чему это.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 25.05.2019 23:11
    +3
    Да, наши юниорки классно прогрессируют (жаль, что у ребят - перспективных "0" человек).
    Но главное - чтобы они не подорвали здоровье этими чрезвычайно интенсивными графиками выступлений, ибо организм у них еще формируется, ему нужно где-то брать энергию и силы для роста и окончания своего формирования, а тут все "высасывает" спорт...
    Хочется ошибиться, но боюсь, что для их здоровья это будет очень вредно, так перенапрягать организм.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 25.05.2019 23:11
    +3
    Да, наши юниорки классно прогрессируют (жаль, что у ребят - перспективных "0" человек).
    Но главное - чтобы они не подорвали здоровье этими чрезвычайно интенсивными графиками выступлений, ибо организм у них еще формируется, ему нужно где-то брать энергию и силы для роста и окончания своего формирования, а тут все "высасывает" спорт...
    Хочется ошибиться, но боюсь, что для их здоровья это будет очень вредно, так перенапрягать организм.
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 26.05.2019 00:03
    0
    Вячеслав Самойлов, 25.05.2019 23:11
    Да, наши юниорки классно прогрессируют (жаль, что у ребят - перспективных "0" человек).
    Но главное - чтобы они не подорвали здоровье этими чрезвычайно интенсивными графиками выступлений, ибо организм у них еще формируется, ему нужно где-то брать энергию и силы для роста и окончания своего формирования, а тут все "высасывает" спорт...
    Хочется ошибиться, но боюсь, что для их здоровья это будет очень вредно, так перенапрягать организм.
    Как раз в ее года от своего организма надо брать по максимуму. Сейчас она молода и сильна
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности