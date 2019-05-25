ЯСТРЕМСКАЯ: «У меня только 1 день для подготовки к Ролан Гаррос»

В субботу украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир в Страсбурге, однако на отдых у спортсменки времени не остается, так как уже стартует Ролан Гаррос.
«На подготовку к Ролан Гаррос у меня будет только один день, завтра, и мене еще нужно будет потренироваться (смеется). Мне нужно снова собраться мыслями и подготовиться к первому раунду. Это не будет легко, потому что я играю с Карлой Суарес-Наварро, она действительно трудный соперник».
«Я проиграла ей в Риме, но обыграла в Австралии. Посмотрим, я постараюсь восстановиться и вернуть свою энергию, я буду просто бороться», - отметила Ястремская.
Источник — Большой теннис Украины
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Но главное - чтобы они не подорвали здоровье этими чрезвычайно интенсивными графиками выступлений, ибо организм у них еще формируется, ему нужно где-то брать энергию и силы для роста и окончания своего формирования, а тут все "высасывает" спорт...
Хочется ошибиться, но боюсь, что для их здоровья это будет очень вредно, так перенапрягать организм.
Но главное - чтобы они не подорвали здоровье этими чрезвычайно интенсивными графиками выступлений, ибо организм у них еще формируется, ему нужно где-то брать энергию и силы для роста и окончания своего формирования, а тут все "высасывает" спорт...
Хочется ошибиться, но боюсь, что для их здоровья это будет очень вредно, так перенапрягать организм.
Но главное - чтобы они не подорвали здоровье этими чрезвычайно интенсивными графиками выступлений, ибо организм у них еще формируется, ему нужно где-то брать энергию и силы для роста и окончания своего формирования, а тут все "высасывает" спорт...
Хочется ошибиться, но боюсь, что для их здоровья это будет очень вредно, так перенапрягать организм.
Но главное - чтобы они не подорвали здоровье этими чрезвычайно интенсивными графиками выступлений, ибо организм у них еще формируется, ему нужно где-то брать энергию и силы для роста и окончания своего формирования, а тут все "высасывает" спорт...
Хочется ошибиться, но боюсь, что для их здоровья это будет очень вредно, так перенапрягать организм.
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