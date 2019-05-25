ЯСТРЕМСКАЯ: «У меня только 1 день для подготовки к Ролан Гаррос»

В субботу украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир в Страсбурге, однако на отдых у спортсменки времени не остается, так как уже стартует Ролан Гаррос.

«На подготовку к Ролан Гаррос у меня будет только один день, завтра, и мене еще нужно будет потренироваться (смеется). Мне нужно снова собраться мыслями и подготовиться к первому раунду. Это не будет легко, потому что я играю с Карлой Суарес-Наварро, она действительно трудный соперник».

«Я проиграла ей в Риме, но обыграла в Австралии. Посмотрим, я постараюсь восстановиться и вернуть свою энергию, я буду просто бороться», - отметила Ястремская.