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Страсбург. Ястремская завершила борьбу в парном разряде

Украинка в дуэте с Галиной Воскобоевой проиграла полуфинальную встречу

  • 24.05.2019 19:54
  • 672 просмотра
  • 1 комментарий
Страсбург. Ястремская завершила борьбу в парном разряде
© WTA Strasbourg
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии International в Страсбурге
 
Украинка в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана проиграла на супер тай-брейке в полуфинале китайскому тандему Дуань Инъин / Синьюнь Хань.
 
Страсбург. Полуфинал парного разряда
Даяна Ястремская / Галина Воскобоева – Дуань Инъин / Синьюнь Хань – 2:6, 6:3, 7:10
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 24.05.2019 19:59
    +1
    Надо наигрывать пару Ястремская Костюк перед олимпиадой или кого-то из Козлова Калинина
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 24.05.2019 19:59
    +1
    Надо наигрывать пару Ястремская Костюк перед олимпиадой или кого-то из Козлова Калинина
    Ссылка
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