Страсбург. Ястремская завершила борьбу в парном разряде

Для желающих пересмотреть в хорошем качестве. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5735...

Как там самочуствие у вечно перспективной молодёжи, которые провалили очередной сезон!!!

Вне корта мне больше Завацкая импонирует

А где само видео измен?

Да... Кыргызстан и Эмираты - очень серьезные соперники! Одни лед видели только на горных шапках,а...

20:35 — Вячеслав Самойлов

Ага. Типа "вот если бы вышел ПОЛНОСТЬЮ сильнейший состав Динамо, тогда бы мы обыграли дубль и нов...

20:31 — Алена Остапенко

Динамо нужно бороться а вам с братом сидеть