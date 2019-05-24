Страсбург. Ястремская завершила борьбу в парном разряде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии International в Страсбурге
Украинка в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана проиграла на супер тай-брейке в полуфинале китайскому тандему Дуань Инъин / Синьюнь Хань.
Страсбург. Полуфинал парного разряда
Даяна Ястремская / Галина Воскобоева – Дуань Инъин / Синьюнь Хань – 2:6, 6:3, 7:10
Ранее Ястремская вышла в финал одиночного разряда.
В четвертьфинале пара Дуань / Хань выбила из борьбы дуэт, в составе которого играла Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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