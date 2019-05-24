Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Завацкая не смогла пробиться в основу Ролан Гаррос

Украинская теннисистка проиграла финал квалификации, забрав первый сет

  • 24.05.2019 17:41
  • 230 просмотров
  • 1 комментарий
Завацкая не смогла пробиться в основу Ролан Гаррос
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№205 WTA) проиграла битву за выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В финальном матче квалификации украинка уступила Джулии Гатто-Монтиконе из Италии (№167 WTA), выиграв первый сет.
 
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – 6:4, 5:7, 3:6
 
Отметим, что за выход в основную сетку финалистки из квалификации, помимо уже выигранных €24,000, получают еще  €22,000.
 
 
Ранее из квалификации вылетела Ангелина Калинина.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    englishforp
      englishforp, 24.05.2019 17:43
    +3
    Умничка, каждый игровой день боролась до самого конца — уже хотя бы за это спасибо! Верю, что ей удастся пошуметь на следующих турнирах
    Ссылка
    englishforp
      englishforp, 24.05.2019 17:43
    +3
    Умничка, каждый игровой день боролась до самого конца — уже хотя бы за это спасибо! Верю, что ей удастся пошуметь на следующих турнирах
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности