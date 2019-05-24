Завацкая не смогла пробиться в основу Ролан Гаррос

17:51 — JulikoB

У вас, это где, на Святошино?

17:46 — Axmetov

А причём здесь Украина?Чувак прав,у нас поля,как огороды

17:44 — Axmetov

А он привык у себя на рынке трусами торговать,вот и в коментах не удержался