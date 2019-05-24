Завацкая не смогла пробиться в основу Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№205 WTA) проиграла битву за выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.
В финальном матче квалификации украинка уступила Джулии Гатто-Монтиконе из Италии (№167 WTA), выиграв первый сет.
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – 6:4, 5:7, 3:6
Отметим, что за выход в основную сетку финалистки из квалификации, помимо уже выигранных €24,000, получают еще €22,000.
Также добавим, что Гатто-Монтиконе станет одной из потенциальных соперниц Катерины Козловой в основной сетке турнира.
Ранее из квалификации вылетела Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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