Ролан Гаррос. Калинина проиграла в полуфинале квалификации

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№152 WTA) закончила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче второго круга отборочного турнира украинка уступила россиянке Анне Блинковой (№120 WTA).
Ролан Гаррос. 2-й круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова (Россия) – 6:3, 3:6, 2:6
Блинкова разыграет путевку в основную сетку в поединке против Юлии Глушко (Израиль).
Источник — Sport.ua
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