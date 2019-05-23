Ролан Гаррос. Калинина проиграла в полуфинале квалификации

19:05 — Ваня

За бешеную натурилизацию пел только он, и я сразу понял какие аки у этого закарпатся-великобритан...

19:01 — «УАФ – М а ф і я!»

Да, сильверлэнд, это оно самое. Щас оно будет это всячески отрицать

19:00 — Ваня

как там еще? какието сильверстоуни или как там? А у меня один, даже с моей фото.

18:58 — «УАФ – М а ф і я!»

Стрелки не переводи. Это болельщики шахты, фигней страдают, создают по 10 аккаунтов и даже не с...