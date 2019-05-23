Ролан Гаррос. Завацкая вышла в финал квалификации

17:33 — Stelios Komnin

Марта - молодец. В 16 лет - отличная игра, организм только перестраивается. Играть по 2 часа ей т...

17:28 — VITASS

Марта умничка. с возвращением. а проигрыш то ерунда. кстати гарсии еще аукнится га гарросе эта иг...

17:27 — Володимир Кузьмін

Гарсія й в Африці Гарсія. Проте Марта молодець!

17:27 — Александр Черепанов

Победа была очень далеко..Со счет 3-1 было проиграно подряд 9 геймов. Хотя, игра практически равн...

17:23 — Stanislav Matusevych

Эх, я только пришел, уже к самому концу. Жаль, как я понимаю, победа была недалеко. Тем не менее,...