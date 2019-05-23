Ролан Гаррос. Завацкая вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№205 WTA) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче второго круга отборочного турнира украинка обыграла Екатерину Горгодзе из Грузии (№153 WTA).
Ролан Гаррос. 2-й круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Екатерина Горгодзе (Грузия) – 6:0, 6:4
В финале квалификации Завацкая сыграет с Георгиной Гарсией-Перес (Испания) или с Джулией Гатто-Монтиконе (Италия).
Источник — Sport.ua
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