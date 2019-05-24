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Завацкая – Гатто-Монтиконе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Ролан Гаррос

  • 24.05.2019 11:20
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Завацкая – Гатто-Монтиконе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
В пятницу, 24-го мая, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№205 WTA) сразится за выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В финальном матче квалификации украинка встретится с Джулией Гатто-Монтиконе из Италии (№167 WTA). Поединок состоится третьим запуском на 13-м корте после матча Хибино – Рыбакина. Ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки встречались два раза, счет равный. Единственный матч на грунте выиграла украинка.
 
Ранее из квалификации вылетела Ангелина Калинина.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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