Жеребьевка Ролан Гаррос-2019. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 23 мая, состоится официальная жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису. Начало мероприятия в 20:00 по Киеву. Посмотреть прямую трансляцию жеребьевки можно будет на нашем портале.
Плеер с трансляцией будет добавлен позже
Напомним, что в основной сетке грунтового турнира серии Grand Slam сыграют четыре украинки: Элина Свитолина и Леся Цуренко (сеяные), Даяна Ястремская и Катерина Козлова (несеяные). К ним может добавиться Катарина Завацкая, которая вышла в финал квалификации.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня.
Источник — Sport.ua
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