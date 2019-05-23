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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Удалось показать неплохой уровень»

Украинец – о победе над Владимиром Игнатиком

  • 23.05.2019 10:29
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Удалось показать неплохой уровень»
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свою победу над Владимиром Игнатиком во втором раунде квалификации Ролан Гаррос:

- Сергей, в медицинской секции АТР валидол для твоих болельщиков остался?
- Не знаю, не знаю. Могу сказать лишь то, что по медчасти нас обслуживает не АТР, а местные французские доктора.

- Сложилось впечатление, что выиграть подачу соперника тебе было легче, чем свою. Впечатление – обманчивое?
- Пожалуй. Первый гейм на его подаче – нет, а вот потом шансы появились на брейк, но все никак не складывалось в первом сете. А потом вдруг отдал свою подачу – с ничего. Качели продолжались всю партию. Сначала у меня было два сетбола, затем у него один.

- По качеству тенниса сегодняшним матчем ты доволен больше, чем ломтиком поединка с Даквортом?
- Сегодня уже удалось показать реально неплохой уровень. Присутствовала сдержанность, но она объясняется тем, что я очень хотел выиграть. Желание действительно зашкаливало. Зажатость, к счастью, на положительный итог не повлияла.

- Второй сет сложился для тебя намного проще – и по счету, и по реальной картине?..
- Мне кажется, проигранный первый сет в такой борьбе сыграл злую шутку с соперником. Игнатик на эмоциях потерял концентрацию и отдал свою первую подачу бесплатно, совершив три невынужденные ошибки. Этого брейка мне хватило, хотя я мог им не ограничиваться.

У него за всю партию был лишь один брейкбол. Причем я самостоятельно ему выложил его, ведя 40:0... Конечно, второй сет я сыграл лучше, так как уверенней себя чувствовал. Вся картина складывалась для меня приемлемо.

- В финале квалификации тебя ждет 26-летний Алексей Ватутин из России (216-я ракетка мира). Чего стоит опасаться в его игре?
- Мы с ним встречались дважды. Первый раз в квале на US Open-2017, а еще раз – на французском клубном уровне в зале на грунте в Бордо. Я тогда выиграл – 7:6, 3:6, 6:4. Ватутин – весьма опасный и неприятный для меня соперник. Классно двигается и пытается играть быстро после отскока. Мне самому интересно, как сложится наш матч, ведь от матча к матчу я прибавляю. Я также понимаю, как действует соперник и знаю, как надо играть против него. Вопрос, смогу ли я воплотить в жизнь все именно так, как надо?

- В прошлом году из-за новой финансовой системы лояльности к травмированным игрокам в основу Ролан Гаррос пробились восемь «лаки лузеров», включая тебя. Какая предположительная обстановка на этот раз?
- Видел в Инстаграме, что Томаш Бердых снялся с турнира. Так что пока вакантно как минимум одно место.

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Источник — XSport

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