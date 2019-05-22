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Ролан Гаррос. Стаховский поборется за выход в основную сетку

Украинский теннисист выиграл полуфинал квалификации

  • 22.05.2019 15:13
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Ролан Гаррос. Стаховский поборется за выход в основную сетку
© ATP. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) одержал вторую победу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В полуфинале отбора украинец в двух сетах одолел Владимира Игнатика из Беларуси (№263 ATP). 
 
Ролан Гаррос. 2-й круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Владимир Игнатик (Беларусь) – 7:6(2), 6:4
 
Отметим, что в первом сете соперники обменялись отыгранными сетболами и завершили партию на тай-брейке, где успешнее оказался украинец. Во втором сете Стаховскому хватило всего одного брейка, который был сделан в первом гейме.
 
Поединок продолжался 1 час и 46 минут. Стаховский выполнил 6 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейкпоинтов. 
 
В матче за выход в основную сетку Стаховский сразится  с Алексеем Ватутиным (Россия).
 
 
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Источник — Sport.ua

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