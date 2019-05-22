Ролан Гаррос. Стаховский поборется за выход в основную сетку

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) одержал вторую победу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале отбора украинец в двух сетах одолел Владимира Игнатика из Беларуси (№263 ATP).
Ролан Гаррос. 2-й круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Владимир Игнатик (Беларусь) – 7:6(2), 6:4
Отметим, что в первом сете соперники обменялись отыгранными сетболами и завершили партию на тай-брейке, где успешнее оказался украинец. Во втором сете Стаховскому хватило всего одного брейка, который был сделан в первом гейме.
Поединок продолжался 1 час и 46 минут. Стаховский выполнил 6 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейкпоинтов.
В матче за выход в основную сетку Стаховский сразится с Алексеем Ватутиным (Россия).
Ранее турнир покинул Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.