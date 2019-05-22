Ролан Гаррос. Стаховский поборется за выход в основную сетку

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) одержал вторую победу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В полуфинале отбора украинец в двух сетах одолел Владимира Игнатика из Беларуси (№263 ATP).

Ролан Гаррос. 2-й круг квалификации

Сергей Стаховский (Украина) – Владимир Игнатик (Беларусь) – 7:6(2), 6:4

Отметим, что в первом сете соперники обменялись отыгранными сетболами и завершили партию на тай-брейке, где успешнее оказался украинец. Во втором сете Стаховскому хватило всего одного брейка, который был сделан в первом гейме.

Поединок продолжался 1 час и 46 минут. Стаховский выполнил 6 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейкпоинтов.

В матче за выход в основную сетку Стаховский сразится с Алексеем Ватутиным (Россия).