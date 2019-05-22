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Роджер ФЕДЕРЕР: «Каждый турнир может стать для меня последним»

Швейцарец – о своем выступлении на Ролан Гаррос

  • 22.05.2019 16:26
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Роджер ФЕДЕРЕР: «Каждый турнир может стать для меня последним»
© twitter.com/InteBNLdItalia

Роджер Федерер поделился своими ожиданиями от предстоящего Ролан Гаррос-2019:

«Я не рассматриваю свой приезд на Ролан Гаррос в этом году как прощальный, однако сейчас каждый турнир может стать для меня последним. Я хочу играть так, как хотел и 10 лет назад, в этом плане ничего не изменилось.

Буду счастлив, если выиграю несколько матчей и смогу провести полноценную первую неделю, по крайней мере я сделаю все возможное для этого.

Турнирная сетка пока никому не известна, поэтому сложно говорить о чем-то конкретном. Мне нравится видеть болельщиков, которых давно не видел, хочу по-настоящему насладиться их поддержкой в Париже».

Ранее Федерер снялся с турнира в Риме.

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Источник — Tennis World USA

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