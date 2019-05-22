Страсбург. Людмила Киченок покидает турнир

14:13 — Stanislav Matusevych

Совершенно согласен.

14:12 — sv_2000

Хорошо играет Марта. Неплохо двигается, есть баланс в игре, прошлогодних эмоций ее не наблюдается...

14:10 — Александр Черепанов

Хотя и проскакивает еще юношеский теннис, со срывами..Но и по сей день, я считаю, что Марта самая...

14:09 — olya403

Туди поїхали ті дівчата, в яких грунтовий сезон погано складався, для набуття ігрової практики пе...

14:07 — sv_2000

Китаянка - скромная теннисистка, думаю, реально оценивает свой уровень. Для нее Страсбург - это х...

14:07 — Stanislav Matusevych

Марта пока достаточно стабильна в игре, что ранее для нее было делом очень редким. Главный вопрос...

14:07 — Publius

А пока 6:3. С чем всех и поздравляю!