Страсбург. Людмила Киченок покидает турнир

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла стартовый матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
В поединке первого круга украинка в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии уступила четвертым сеяным Дарии Юрак (Хорватия) и Ралуке Олару (Румыния).
Страсбург. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Оксана Калашникова – Дария Юрак / Ралука Олару – 4:6, 3:6
Ранее в 1/4 финала парного разряда вышла Надежда Киченок и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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