Сергей СТАХОВСКИЙ: «Сразу понял, что качественный теннис не покажу»

В понедельник украинский теннисист Сергей Стаховский на отказе соперника Джеймса Дакворта из-за травмы прошел во второй круг квалификации Ролан Гаррос.

«Акклиматизация по часовому поясу прошла нормально, но по координации есть определенные недостатки. Вчера тренировки прошли классно, я замечательно себя чувствовал. Но в день игры что-то случилось невообразимое. Возможно, повлияла нервозность. Первый гейм получился таким, что я сразу понял – будет борьба, но качественный теннис мне показать не получится. В принципе, так и вышло – завязалась борьба: я сделал первый брейк и неудачно отыграл следующую подачу. При счете 3:2 я имел два брейк-бола, чтобы сделать 4:2. Подавая первую подачу, соперник во время прыжка дернул заднюю поверхность бедра. Физио минут пять пытался его вернуть в матч. На 30:40 я принял, и мы сыграли розыгрыш, который закончился еще одним брейком. После чего я подал первую подачу, Дакворт ее вернул в корт, и пошел к сетке жать руку. Продолжать поединок он не мог. Я, в свою очередь, тут же пошел на соседний корт тренироваться – еще доиграть часок».



«Завтра день отдыха. Ну как отдыха – разумеется, с тренировкой, но без матча. Постараюсь посмотреть игру Ильи Марченко и попытаюсь подойти к своему поединку в более хорошем состоянии, чем к стартовому. Следующий соперник белорус Владимир Игнатик? Мы никогда друг против друга не играли, но тренировались несколько раз вместе. Знаю, как он играет и примерно понимаю, на что он способен. На юниорском уровне он здесь выигрывал юниорский Ролан Гаррос, доходил до финала «Уимблдона» [в 2007 году]. Давно, но все же показатель – играть он умеет».



Для меня второй круг будет важным, потому что выход в финал квалификации – и останется шаг до основы», - отметил Стаховский.