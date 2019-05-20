Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг квалификации

16:30 — Алексей Столетов

У тебя с головой все в порядке? Еще с Гитлером его сравни.

16:14 — Витя Астанавитесь

Так можно и чикатило оправдать.

16:06 — Витя Астанавитесь

После первой фразы остальное не имеет смысла.