Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) прошел во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В стартовом поединке он провел всего 6 геймов, после чего соперник австралиец Джеймс Дакворт (№151 ATP) снялся из-за травмы.
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Джеймс Дакворт (Австралия) – 4:2 (отказ)
Во втором круге квалификации Стаховский сыграет с Владимиром Игнатиком (Беларусь) или Маттео Донати (Италия).
Источник — Sport.ua
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