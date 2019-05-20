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Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг квалификации

Украинец прошел дальше на отказе соперника

  • 20.05.2019 15:44
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Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг квалификации
© ATP. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) прошел во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В стартовом поединке он провел всего 6 геймов, после чего соперник австралиец Джеймс Дакворт (№151 ATP) снялся из-за травмы.
 
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Джеймс Дакворт (Австралия) – 4:2 (отказ)
 
Во втором круге квалификации Стаховский сыграет с Владимиром Игнатиком (Беларусь) или Маттео Донати (Италия).
 
 
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Источник — Sport.ua

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