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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Чувствую себя лучше, иду на поправку»

Украинская теннисистка – о победе над Полин Парментье

  • 20.05.2019 19:41
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Чувствую себя лучше, иду на поправку»
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская

Сегодня Даяна Ястремская в первом раунде турнира в Страсбурге обыграла Полин Парментье. Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Это был довольно тяжелый период для меня после Кубка Федерации. У меня было несколько травм, и после моего матча в Мадриде у меня поднялась температура и я заболела, поэтому и не смогла хорошо подготовиться к Риму. У меня все еще есть кашель, но я намного лучше себя чувствую и иду на поправку. 

Полин Парментье сыграла несколько хороших матчей на грунте в этом сезоне, например, как тот, который она выиграла у Элины Свитолиной в Мадриде. Я играла с ней в прошлом году на харде, что было проще. У нее хорошая подача, она игрок хорошего уровня. Сегодня я играла лучше, но она тоже старалась, и это теннис.

Я счастлива, что выиграла, потому что это был непростой период для меня, и я не могла основательно потренироваться, но у меня было несколько дней, чтобы правильно подготовиться, и я отдавала все силы.

Я проиграла Каролине Плишковой (в Мадриде) с матчболов, так что этот матч вселяет в меня большую уверенность и, это как новое начало для меня, так скоро после моего Дня рождения!».

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Источник — WTA

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