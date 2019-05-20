Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Чувствую себя лучше, иду на поправку»

Сегодня Даяна Ястремская в первом раунде турнира в Страсбурге обыграла Полин Парментье. Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Это был довольно тяжелый период для меня после Кубка Федерации. У меня было несколько травм, и после моего матча в Мадриде у меня поднялась температура и я заболела, поэтому и не смогла хорошо подготовиться к Риму. У меня все еще есть кашель, но я намного лучше себя чувствую и иду на поправку.

Полин Парментье сыграла несколько хороших матчей на грунте в этом сезоне, например, как тот, который она выиграла у Элины Свитолиной в Мадриде. Я играла с ней в прошлом году на харде, что было проще. У нее хорошая подача, она игрок хорошего уровня. Сегодня я играла лучше, но она тоже старалась, и это теннис.

Я счастлива, что выиграла, потому что это был непростой период для меня, и я не могла основательно потренироваться, но у меня было несколько дней, чтобы правильно подготовиться, и я отдавала все силы.

Я проиграла Каролине Плишковой (в Мадриде) с матчболов, так что этот матч вселяет в меня большую уверенность и, это как новое начало для меня, так скоро после моего Дня рождения!».