ВИДЕО. Удар Свитолиной попал в десятку лучших на турнире в Риме

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Марта Костюк – Мари Бенуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 13:18 — Natam69 Та то наші метеорологи пишуть. Тому не факт. Вчора теж писали, що дощ падатиме весь день.

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Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на девятое место 13:14 — Natam69 Та нікуди Еліна не вилетить, та й нічого боятися топ 10. З ними якраз у Еліни все гаразд. Та й на...