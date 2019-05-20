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ВИДЕО. Удар Свитолиной попал в десятку лучших на турнире в Риме

Украинка сыграла всего один матч, но моментами демонстрировала отличную игру

  • 20.05.2019 12:30
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ВИДЕО. Удар Свитолиной попал в десятку лучших на турнире в Риме
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела защитить титул на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме, но запомнилась неплохим матчем против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.
 
Один из моментов попал в ролик с хайлайтами со всего турнира.
 
 

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Источник — Sport.ua

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