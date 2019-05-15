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Рим. Азаренко обыграла Свитолину, уйдя с матчбола

Украинка досрочно покинула Открытый чемпионат Италии

  • 15.05.2019 00:37
  • 17686 просмотров
  • 79 комментариев
Рим. Азаренко обыграла Свитолину, уйдя с матчбола
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла поединок второго круга на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
 
В стартовом для себя матче украинка уступила Виктории Азаренко из Беларуси (№51 WTA).
 
Рим. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:4, 1:6, 5:7
 
Со старта первой партии девушки начали демонстрировать высокий уровень тенниса. Более того, Свитолина старалась играть в не менее атакующем стиле, чем экс-первая ракетка мира из Беларуси. Получалось это с переменным успехом, но смотреть было интересно. Виктория в первом сете еще пристреливалась к корту и больше ошибалась под давлением Элины, это нивелировало общие проблемы на второй подаче украинки. В середине партии девушки обменялись брейками, а в десятом гейме Свитолина оперативно заработала двойной сетбол, который был реализован.
 
 
После первого гейма второго сета матч был приостановлен из-за дождя. Девушки провели в подтрибунном помещении 15 минут, после чего вернулись на корт. Но быстро завершить матч им не удалось. После перерыва Азаренко проявила себя лучше, особенно это было заметно на ее подаче. Перед второй остановкой представительница Беларуси вела 4:1 и впереди замаячил финальный сет. Но перед этим теннисистки провели еще более часа во время второго перерыва. Трибуны были недовольны, но девушек очень долго не выпускали на корт. После возвращения Свитолина в тренировочном режиме отдала оставшиеся два гейма второго сета Азаренко, после чего зубами вцепилась за победу в матче.
 
 
Начало третьей партии вселяло сдержанный оптимизм: два брейка и 3:0 со старта. Но очень быстро Элина перестала нормально подавать, ей удавалось брать только геймы соперницы. Но запаса-то хватало и при счете 5:2 она подавала на матч. И был матчбол, и была грубая ошибка при игре возле сетки. После этого Свитолину словно подменили, да и Азаренко поймала кураж. Четыре заключительных гейма было больно смотреть, не покидало ощущение безысходности, хотя на корте и была какая-то борьба. Нечто подобное мы видели в матчах с Халеп, Андрееску и особенно с Бенчич.
 
 
Это четвертое поражение Элины подряд, она подойдет к Ролан Гаррос без побед на грунте и не будет сеяной в первой восьмерке. Радует лишь то, что с коленом видимых проблем уже нет. Но нужно разбираться с психологией.
 
Напомним, Свитолина - двукратная действующая победительница турнира в Риме.
 
Со следующей недели Элина опустится на девятое место в мировом рейтинге.
 

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Natam69
    Natam69, 16.05.2019 00:41
    +1
    Виходить, що Світоліна таки читає тенісні новини. Молодець, що оплатила операцію Даші. Та й не панікуйте, Світоліна ще своє покаже. Після феєричного підсумкового, на якому ми нічого від неї не чекали, тому що не було для того жодних підстав. зараз не має причин для паніки. Вона демонструє непогану гру, особливо, якщо брати під увагу відсутність практики після травми.
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    Elis
      Elis, 16.05.2019 00:11
    0
    oleg 0119, 15.05.2019 23:26
    свитолина уже оплатила операцию
    Дякую за добру новину.
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    oleg 0119
    online
      oleg 0119, 15.05.2019 23:26
    +4
    Elis, 15.05.2019 21:48
    Не хочеться вас засмучувати, проте вас в Еліниному житті ніколи й не існувало
    Та не Еліною єдиною. Є така молода обдарована тенісистка Дарина Лопатецька, за збірну грала. От на її спортивну кар'єру ви точно можете вплинути посильною допомогою. Якщо, звісно, не вважаєте, що вона вигадала собі травму, щоб пропустити юнацький РГ.
    свитолина уже оплатила операцию
    Ссылка
    oleg 0119
    online
      oleg 0119, 15.05.2019 22:21
    -3
    Elis, 15.05.2019 21:48
    Не хочеться вас засмучувати, проте вас в Еліниному житті ніколи й не існувало
    Та не Еліною єдиною. Є така молода обдарована тенісистка Дарина Лопатецька, за збірну грала. От на її спортивну кар'єру ви точно можете вплинути посильною допомогою. Якщо, звісно, не вважаєте, що вона вигадала собі травму, щоб пропустити юнацький РГ.
    новость не про Лопатецкую, имеете возможность - помогайте
    зачем спекулировать на этой девочке? или вы хотите мне сказать что у Свитолиной была травма как у Даши? травма, которая позволила через 5 дней сыграть и пройти 2 или 3 круга с неслабыми соперницами
    не хочешь играть за сборную или в приоритете другие турниры - так и скажи
    понимаете в чем проблема?
    и я не писал что Свитолина без меня жить не сможет
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.05.2019 21:48
    +3
    oleg 0119, 15.05.2019 21:32
    про Элину я уже писал после ее отказа играть за сборную
    придумала тогда себе травму, теперь все возвращается
    сказала бы что по деньгам не договорились, травма эта не помешала ей сыграть через 5 дней на след турнире
    теперь такой теннисистки для меня не существует, успехов ей по жизни
    Не хочеться вас засмучувати, проте вас в Еліниному житті ніколи й не існувало
    Та не Еліною єдиною. Є така молода обдарована тенісистка Дарина Лопатецька, за збірну грала. От на її спортивну кар'єру ви точно можете вплинути посильною допомогою. Якщо, звісно, не вважаєте, що вона вигадала собі травму, щоб пропустити юнацький РГ.
    Ссылка
    oleg 0119
    online
      oleg 0119, 15.05.2019 21:32
    -5
    про Элину я уже писал после ее отказа играть за сборную
    придумала тогда себе травму, теперь все возвращается
    сказала бы что по деньгам не договорились, травма эта не помешала ей сыграть через 5 дней на след турнире
    теперь такой теннисистки для меня не существует, успехов ей по жизни
    Ссылка
    oleg 0119
    online
      oleg 0119, 15.05.2019 21:28
    -7
    Stanislav Matusevych, 15.05.2019 13:19
    Вообще после прочтения накопившихся утренних комментов желание только одно - перебанить к чертовой матери не менее половины так называемых комментаторов. Нарид у нас, к сожалению, полностью заслуживает то, что имеет, и пресловутые 73% - тому доказательство.
    Критиковать Свитолину, бесспорно, можно и нужно. Но откровенно оскорблять и смешивать с дерьмом теннисистку, достигшую наивысших успехов в украинском теннисе за 28 лет независимости - я не представляю, что для этого должно быть в головах. Человек даже после неудачной серии турниров (и, кстати, травмы) находится в топ-10, не вылетая оттуда уже больше двух лет, взяв еще полгода назад Итоговый - все равно мало и не так.
    Какое же, сцуко, 2,71баное днище...
    в этом и есть причина проигрыша вашего президента
    вы считаете себя самым умным и опытным(как и ваш президент) и так пренебрежительно, на грани фола прям таки, пишите про 73%
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 15.05.2019 19:32
    -3
    Нарезка опасных моментов не полная, а как же ключевой момент на матчболе. Можно было только его показать, а остальное уже не важно, после такого промаха было уже ясно кто выиграет.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.05.2019 19:14
    -3
    0108niko_and, 15.05.2019 16:12
    А 73% каким боком сюда????
    Хоча б тим, що їхній презЕдент теж увесь час чогось вимагає. Але лише від тих, від кого вимагати безпечно і шкурі не загрожує.
    Переконана на 100%, що ті, хто тут вимагають від Еліни і мочать її, якщо вона цим вимогам не відповідає, здрисне піти так само нахабно вимагати безпосередньо в роботодавця чи вищого керівництва.
    Ну або ж хай напише шефу, що треба менше трахатись і в інсті сидіти, а нам скине скріншот відповіді. Передбачаю, що ні на Еліну, ні проти він довго ставити не зможе.
    Ссылка
    svetikrm
      svetikrm, 15.05.2019 18:16
    +2
    Дима Борщёв, 15.05.2019 15:55
    А за Валидол, кто мне деньги вернёт?
    А Эля чем виновата, что вы не угадали победительницу?
    Ссылка
    0108niko_and
      0108niko_and, 15.05.2019 16:12
    -4
    Stanislav Matusevych, 15.05.2019 13:19
    Вообще после прочтения накопившихся утренних комментов желание только одно - перебанить к чертовой матери не менее половины так называемых комментаторов. Нарид у нас, к сожалению, полностью заслуживает то, что имеет, и пресловутые 73% - тому доказательство.
    Критиковать Свитолину, бесспорно, можно и нужно. Но откровенно оскорблять и смешивать с дерьмом теннисистку, достигшую наивысших успехов в украинском теннисе за 28 лет независимости - я не представляю, что для этого должно быть в головах. Человек даже после неудачной серии турниров (и, кстати, травмы) находится в топ-10, не вылетая оттуда уже больше двух лет, взяв еще полгода назад Итоговый - все равно мало и не так.
    Какое же, сцуко, 2,71баное днище...
    А 73% каким боком сюда????
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 15.05.2019 16:08
    +1
    Дима Борщёв, 15.05.2019 15:55
    А за Валидол, кто мне деньги вернёт?
    поставьте в следующий раз 100 гривен против Элины и вам на валидол хватит до конца ее карьеры ))
    Ссылка
    Дима Борщёв
    Дима Борщёв, 15.05.2019 15:55
    -5
    Игорь Онищук, 15.05.2019 10:54
    Вы говорите совсем о других вещах. За просмотр фильма, еду в ресторане, поездку на такси вы платите. Поэтому имеете полное право что то требовать.
    А за Валидол, кто мне деньги вернёт?
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 15.05.2019 15:07
    +12
    А ещё давайте поздравим Даяну с 19 летием! раз спорт юа тормозит.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 15.05.2019 15:00
    -3
    Stanislav Matusevych, 15.05.2019 14:49
    Я когда посмотрел кэфы на игру, удивился больше, чем итоговому результату)
    Я чесно кажучи теж, коли на майскоре глянув - коеф 1,12 на Марту, проти сусідки по 3-ій сотні.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.05.2019 14:49
    -2
    vit-2, 15.05.2019 14:27
    Давайте вже трошки позитиву в тему - Марта щойно розбомбила в 1-му колі Аріну Радіонову 6-1, 6-1.
    Так тримати, Мартуся!
    Я когда посмотрел кэфы на игру, удивился больше, чем итоговому результату)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.05.2019 14:48
    +3
    temamx27, 15.05.2019 14:45
    Может наоборот 73% адекватных людей, просто у власти сейчас тот минимум дебилов!? Ну посмотрим как дальше будет, иртерессно что будешь говорить потом, если в стране все начнет налаживаться!?
    Я буду, как и в некоторых своих теннисных прогнозах, только рад ошибиться. Только пока нет ни единой предпосылки для этого. Политика - это совсем не женский теннис, тут все построено на логике и здравом смысле.
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    temamx27
      temamx27, 15.05.2019 14:45
    -14
    Stanislav Matusevych, 15.05.2019 13:19
    Вообще после прочтения накопившихся утренних комментов желание только одно - перебанить к чертовой матери не менее половины так называемых комментаторов. Нарид у нас, к сожалению, полностью заслуживает то, что имеет, и пресловутые 73% - тому доказательство.
    Критиковать Свитолину, бесспорно, можно и нужно. Но откровенно оскорблять и смешивать с дерьмом теннисистку, достигшую наивысших успехов в украинском теннисе за 28 лет независимости - я не представляю, что для этого должно быть в головах. Человек даже после неудачной серии турниров (и, кстати, травмы) находится в топ-10, не вылетая оттуда уже больше двух лет, взяв еще полгода назад Итоговый - все равно мало и не так.
    Какое же, сцуко, 2,71баное днище...
    Может наоборот 73% адекватных людей, просто у власти сейчас тот минимум дебилов!? Ну посмотрим как дальше будет, иртерессно что будешь говорить потом, если в стране все начнет налаживаться!?
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 15.05.2019 14:32
    +3
    Elis, 15.05.2019 14:10
    Десь оте саме думаю, може, хіба що намагаюсь підібрати в голові пристойніші слова для цього явища. Але сьогодні дуже сумно, і зовсім не від програшу Еліни.
    Давайте шукати оптимізм. Он Марта за 45 хвилин (!) розібралася з "нянею" (Аріною Родіоновою). З одного боку у суперниць такого рівня треба вигравати на одній нозі, з іншого все одно приємно
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 15.05.2019 14:27
    +12
    Давайте вже трошки позитиву в тему - Марта щойно розбомбила в 1-му колі Аріну Радіонову 6-1, 6-1.
    Так тримати, Мартуся!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.05.2019 13:19
    +15
    Вообще после прочтения накопившихся утренних комментов желание только одно - перебанить к чертовой матери не менее половины так называемых комментаторов. Нарид у нас, к сожалению, полностью заслуживает то, что имеет, и пресловутые 73% - тому доказательство.
    Критиковать Свитолину, бесспорно, можно и нужно. Но откровенно оскорблять и смешивать с дерьмом теннисистку, достигшую наивысших успехов в украинском теннисе за 28 лет независимости - я не представляю, что для этого должно быть в головах. Человек даже после неудачной серии турниров (и, кстати, травмы) находится в топ-10, не вылетая оттуда уже больше двух лет, взяв еще полгода назад Итоговый - все равно мало и не так.
    Какое же, сцуко, 2,71баное днище...
    Ссылка
    Александр Черепанов
    online
      Александр Черепанов, 15.05.2019 00:59
    +13
    симон петлюра, 15.05.2019 00:53
    поиграй в дождь мячом который тяжелее и летит медленно как раз на руку азаренко и ещё после травмы не до конца востоновилась
    Да причем тут вообще дождь? Элина ведет полностью игру в 3-м сете, можно сказать убивая поникшую Вику. И тут случается казус - Элина не попадает в пустой корт на матч боле и ВСЕ!!! Происходит то, что происходит всегда...
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 15.05.2019 15:07
    +12
    А ещё давайте поздравим Даяну с 19 летием! раз спорт юа тормозит.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 15.05.2019 14:27
    +12
    Давайте вже трошки позитиву в тему - Марта щойно розбомбила в 1-му колі Аріну Радіонову 6-1, 6-1.
    Так тримати, Мартуся!
    Ссылка
    svv72
    online
      svv72, 15.05.2019 07:32
    +9
    Проиграла в знак солидарности со своим бой френдом. Теперь можно с ним ехать на Канары и фоткаться дальше.
    Ссылка
    Александр Черепанов
    online
      Александр Черепанов, 15.05.2019 00:47
    +9
    Один большой вопрос - ЧТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ СВИТОЛИНА ВЫИГРАЛА ШЛЕМ? После очередного такого, мягко говоря, странного проигранного матча в это вообще поверить трудно. Что вообще происходит с Элиной? В этом году такой матч уже третий. С Халеп так вообще дежавю...Это карма или действительно такие проблемы с психикой? Ну, скоро про Свитолину книги будут писать, типа " Как проиграть выигранный матч"...Нет больше сил наблюдать за такой бредятиной..
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 15.05.2019 09:09
    +8
    Із зрозумілих причин не хотів після гри залишати коментар у темі одразу після гри.
    По статі нормальна гра у виконанні Еліни, звісно за винятком подачі. 0 ейсів, 8 подвійних із тим що обидві подачі набагато повільніші, ніж зазвичай у Елі. Як можна захищати свої подачі із другою < 100 км?
    Навіть біля сітки Еліна зіграла норм, лише в кінцівці почала тупити, після того злощасного невдалого смешу на матчболі. Місцями Еліна діяла агресивно, з віннерсами по лініях. Але після втраченого матчболу гра в Еліни поламалася, а Азаренко навпаки, відчувши слабину суперниці, в кінцівці гри постійно успішно виходила до сітки, виграючи м'яч за м'ячем.
    Зрештою, ніякої трагедії вчора не сталося: незважаючи на -900 очок, після Риму з першої десятки Еліна не має вилетіти. Далі до кінця сезону в Еліни більше не було значних досягнень із великою кількістю набраних очок, тому як би захищати більше фактично не треба. Тому поточне відставання можна буде перекритити успіхами на майбутніх турнірах.
    Через 11 днів 26.05 стартує грунтовий шлем, Важко сказати на що Еліна там зможе розраховувати, одне можна сказати що вже на ранніх стадіях там будуть сильні суперниці, бо українка не в ТОП-4, чи ТОП-8. Але згадайте які в нас були очікування перед Сінгапуром-2018? Останні 2 роки Еліна була одним із головних фаворитів на перемогу на РГ. Можливо це їй заважало. Подивимося що буде цьогоріч.
    Сподіваюся що обидві подачі за час що залишився до Франції, Еліна підтягне. По грі не було видно, що Світоліну якось турбує коліно, це вселяє певний оптимізм. А от із психологією треба би щось зробити нашій Елі, але це вже не так просто, як сильну подачу повернути. Сумно що стільки цьогоріч виграних матчів є по факту програла, але що ми тут можемо зробити. В порівнянні з Мадридом у Еліни місцями включався режим "супер Еліни" і палали очі. Тепер би ще Елі керувати цим процесом, не виключаючись із гри.
    Будемо вірити в Еліну, як інакше.
    Здоров'я нашим дівчатам на кортах.
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    Nyeyedyaka
      Nyeyedyaka, 15.05.2019 00:46
    +7
    Тут вже на травму не спишеш, перспективи плачевні, по ходу.
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    VoOne1983
    VoOne1983, 15.05.2019 00:40
    +7
    Немає слів((()
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 15.05.2019 09:33
    +6
    Ну і про Лопатецьку. Після відкритого листа батьків Даші про її травму і необхідність фінансової допомоги, вже кілька днів безуспішно пробую знайти хоч якогось коментаря в мережі від федерації тенісу із даного приводу. Але поки нічого не знайшов. Можливо, ФТУ допомагає фінансами нашій топовій юніорці без піару, але це якось не в стилі першого віце-президента, який розбурхав скандал із КФ.
    Думаю, багато охочих за межами країни охоче їй простягнуть руку допомоги, і наобіцяють золоті гори батькам, на своїх умовах звісно. Я так розумію що за нашу збірну Лопатецька ще не заграна? Не хотілося би втратити цю талановиту дівчину для України.
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 15.05.2019 00:47
    +6
    Кончіта ля комедія
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 15.05.2019 10:19
    +5
    Дима Борщёв, 15.05.2019 10:06
    Это тот парень-оптимист в вышиванке на аватаре или это уже другой оптимист?
    Та ні.
    Просто я вважаю що моральне право критикувати когось мають насамперед ті, хто досягнув більшого, ніж об'єкт критики. Не мені так званому "диванному експерту" це робити. І взагалі, не можуть одна-дві невдачі так просто перекреслити весь той позитив, радість і гордість, які дарувала нам Еліна минулі кілька років. Перемог без поразок не буває...
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    Clyde С.
      Clyde С., 15.05.2019 08:25
    +5
    Elis, 15.05.2019 01:07
    Всі засмучені. Але давайте обійдемось без пафосу. Не треба її зараз добивати. Вища буде мотивація тренувати смеші і дропшоти, Елі ці елементи точно треба підтягувати. Біля сітки стала грати трішки краще, але треба ще краще, набагато краще.
    Не в якості смешів і дропшотів навіть справа - такі помилки бувають у кожного.
    Але дозволяти після такої помилки собі розклеїтися - не чемпіонська риса, і це, мабуть, не лікується.
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    alex55
      alex55, 15.05.2019 00:39
    +5
    оптимисты, ложитесь уже спать, ничего нового.
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    oleg 0119
    online
      oleg 0119, 15.05.2019 23:26
    +4
    Elis, 15.05.2019 21:48
    Не хочеться вас засмучувати, проте вас в Еліниному житті ніколи й не існувало
    Та не Еліною єдиною. Є така молода обдарована тенісистка Дарина Лопатецька, за збірну грала. От на її спортивну кар'єру ви точно можете вплинути посильною допомогою. Якщо, звісно, не вважаєте, що вона вигадала собі травму, щоб пропустити юнацький РГ.
    свитолина уже оплатила операцию
    Ссылка
    Egor Krig
      Egor Krig, 15.05.2019 08:58
    +4
    такими темпами и до второй сотки годик остался(((
    Ссылка
    Minolt
      Minolt, 15.05.2019 08:27
    +4
    Элине в этом году не до тенниса. хорошо если к концу года останется в тридцадке
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.05.2019 21:48
    +3
    oleg 0119, 15.05.2019 21:32
    про Элину я уже писал после ее отказа играть за сборную
    придумала тогда себе травму, теперь все возвращается
    сказала бы что по деньгам не договорились, травма эта не помешала ей сыграть через 5 дней на след турнире
    теперь такой теннисистки для меня не существует, успехов ей по жизни
    Не хочеться вас засмучувати, проте вас в Еліниному житті ніколи й не існувало
    Та не Еліною єдиною. Є така молода обдарована тенісистка Дарина Лопатецька, за збірну грала. От на її спортивну кар'єру ви точно можете вплинути посильною допомогою. Якщо, звісно, не вважаєте, що вона вигадала собі травму, щоб пропустити юнацький РГ.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.05.2019 14:48
    +3
    temamx27, 15.05.2019 14:45
    Может наоборот 73% адекватных людей, просто у власти сейчас тот минимум дебилов!? Ну посмотрим как дальше будет, иртерессно что будешь говорить потом, если в стране все начнет налаживаться!?
    Я буду, как и в некоторых своих теннисных прогнозах, только рад ошибиться. Только пока нет ни единой предпосылки для этого. Политика - это совсем не женский теннис, тут все построено на логике и здравом смысле.
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    Sashamar
    online
    Sashamar, 15.05.2019 14:32
    +3
    Elis, 15.05.2019 14:10
    Десь оте саме думаю, може, хіба що намагаюсь підібрати в голові пристойніші слова для цього явища. Але сьогодні дуже сумно, і зовсім не від програшу Еліни.
    Давайте шукати оптимізм. Он Марта за 45 хвилин (!) розібралася з "нянею" (Аріною Родіоновою). З одного боку у суперниць такого рівня треба вигравати на одній нозі, з іншого все одно приємно
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