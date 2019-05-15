Рим. Азаренко обыграла Свитолину, уйдя с матчбола

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла поединок второго круга на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
В стартовом для себя матче украинка уступила Виктории Азаренко из Беларуси (№51 WTA).
Рим. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:4, 1:6, 5:7
Со старта первой партии девушки начали демонстрировать высокий уровень тенниса. Более того, Свитолина старалась играть в не менее атакующем стиле, чем экс-первая ракетка мира из Беларуси. Получалось это с переменным успехом, но смотреть было интересно. Виктория в первом сете еще пристреливалась к корту и больше ошибалась под давлением Элины, это нивелировало общие проблемы на второй подаче украинки. В середине партии девушки обменялись брейками, а в десятом гейме Свитолина оперативно заработала двойной сетбол, который был реализован.
После первого гейма второго сета матч был приостановлен из-за дождя. Девушки провели в подтрибунном помещении 15 минут, после чего вернулись на корт. Но быстро завершить матч им не удалось. После перерыва Азаренко проявила себя лучше, особенно это было заметно на ее подаче. Перед второй остановкой представительница Беларуси вела 4:1 и впереди замаячил финальный сет. Но перед этим теннисистки провели еще более часа во время второго перерыва. Трибуны были недовольны, но девушек очень долго не выпускали на корт. После возвращения Свитолина в тренировочном режиме отдала оставшиеся два гейма второго сета Азаренко, после чего зубами вцепилась за победу в матче.
Начало третьей партии вселяло сдержанный оптимизм: два брейка и 3:0 со старта. Но очень быстро Элина перестала нормально подавать, ей удавалось брать только геймы соперницы. Но запаса-то хватало и при счете 5:2 она подавала на матч. И был матчбол, и была грубая ошибка при игре возле сетки. После этого Свитолину словно подменили, да и Азаренко поймала кураж. Четыре заключительных гейма было больно смотреть, не покидало ощущение безысходности, хотя на корте и была какая-то борьба. Нечто подобное мы видели в матчах с Халеп, Андрееску и особенно с Бенчич.
Это четвертое поражение Элины подряд, она подойдет к Ролан Гаррос без побед на грунте и не будет сеяной в первой восьмерке. Радует лишь то, что с коленом видимых проблем уже нет. Но нужно разбираться с психологией.
Напомним, Свитолина - двукратная действующая победительница турнира в Риме.
Со следующей недели Элина опустится на девятое место в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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Та не Еліною єдиною. Є така молода обдарована тенісистка Дарина Лопатецька, за збірну грала. От на її спортивну кар'єру ви точно можете вплинути посильною допомогою. Якщо, звісно, не вважаєте, що вона вигадала собі травму, щоб пропустити юнацький РГ.
Та не Еліною єдиною. Є така молода обдарована тенісистка Дарина Лопатецька, за збірну грала. От на її спортивну кар'єру ви точно можете вплинути посильною допомогою. Якщо, звісно, не вважаєте, що вона вигадала собі травму, щоб пропустити юнацький РГ.
зачем спекулировать на этой девочке? или вы хотите мне сказать что у Свитолиной была травма как у Даши? травма, которая позволила через 5 дней сыграть и пройти 2 или 3 круга с неслабыми соперницами
не хочешь играть за сборную или в приоритете другие турниры - так и скажи
понимаете в чем проблема?
и я не писал что Свитолина без меня жить не сможет
придумала тогда себе травму, теперь все возвращается
сказала бы что по деньгам не договорились, травма эта не помешала ей сыграть через 5 дней на след турнире
теперь такой теннисистки для меня не существует, успехов ей по жизни
Та не Еліною єдиною. Є така молода обдарована тенісистка Дарина Лопатецька, за збірну грала. От на її спортивну кар'єру ви точно можете вплинути посильною допомогою. Якщо, звісно, не вважаєте, що вона вигадала собі травму, щоб пропустити юнацький РГ.
придумала тогда себе травму, теперь все возвращается
сказала бы что по деньгам не договорились, травма эта не помешала ей сыграть через 5 дней на след турнире
теперь такой теннисистки для меня не существует, успехов ей по жизни
Критиковать Свитолину, бесспорно, можно и нужно. Но откровенно оскорблять и смешивать с дерьмом теннисистку, достигшую наивысших успехов в украинском теннисе за 28 лет независимости - я не представляю, что для этого должно быть в головах. Человек даже после неудачной серии турниров (и, кстати, травмы) находится в топ-10, не вылетая оттуда уже больше двух лет, взяв еще полгода назад Итоговый - все равно мало и не так.
Какое же, сцуко, 2,71баное днище...
вы считаете себя самым умным и опытным(как и ваш президент) и так пренебрежительно, на грани фола прям таки, пишите про 73%
Переконана на 100%, що ті, хто тут вимагають від Еліни і мочать її, якщо вона цим вимогам не відповідає, здрисне піти так само нахабно вимагати безпосередньо в роботодавця чи вищого керівництва.
Ну або ж хай напише шефу, що треба менше трахатись і в інсті сидіти, а нам скине скріншот відповіді. Передбачаю, що ні на Еліну, ні проти він довго ставити не зможе.
Критиковать Свитолину, бесспорно, можно и нужно. Но откровенно оскорблять и смешивать с дерьмом теннисистку, достигшую наивысших успехов в украинском теннисе за 28 лет независимости - я не представляю, что для этого должно быть в головах. Человек даже после неудачной серии турниров (и, кстати, травмы) находится в топ-10, не вылетая оттуда уже больше двух лет, взяв еще полгода назад Итоговый - все равно мало и не так.
Какое же, сцуко, 2,71баное днище...
Так тримати, Мартуся!
Критиковать Свитолину, бесспорно, можно и нужно. Но откровенно оскорблять и смешивать с дерьмом теннисистку, достигшую наивысших успехов в украинском теннисе за 28 лет независимости - я не представляю, что для этого должно быть в головах. Человек даже после неудачной серии турниров (и, кстати, травмы) находится в топ-10, не вылетая оттуда уже больше двух лет, взяв еще полгода назад Итоговый - все равно мало и не так.
Какое же, сцуко, 2,71баное днище...
Так тримати, Мартуся!
Критиковать Свитолину, бесспорно, можно и нужно. Но откровенно оскорблять и смешивать с дерьмом теннисистку, достигшую наивысших успехов в украинском теннисе за 28 лет независимости - я не представляю, что для этого должно быть в головах. Человек даже после неудачной серии турниров (и, кстати, травмы) находится в топ-10, не вылетая оттуда уже больше двух лет, взяв еще полгода назад Итоговый - все равно мало и не так.
Какое же, сцуко, 2,71баное днище...
Так тримати, Мартуся!
По статі нормальна гра у виконанні Еліни, звісно за винятком подачі. 0 ейсів, 8 подвійних із тим що обидві подачі набагато повільніші, ніж зазвичай у Елі. Як можна захищати свої подачі із другою < 100 км?
Навіть біля сітки Еліна зіграла норм, лише в кінцівці почала тупити, після того злощасного невдалого смешу на матчболі. Місцями Еліна діяла агресивно, з віннерсами по лініях. Але після втраченого матчболу гра в Еліни поламалася, а Азаренко навпаки, відчувши слабину суперниці, в кінцівці гри постійно успішно виходила до сітки, виграючи м'яч за м'ячем.
Зрештою, ніякої трагедії вчора не сталося: незважаючи на -900 очок, після Риму з першої десятки Еліна не має вилетіти. Далі до кінця сезону в Еліни більше не було значних досягнень із великою кількістю набраних очок, тому як би захищати більше фактично не треба. Тому поточне відставання можна буде перекритити успіхами на майбутніх турнірах.
Через 11 днів 26.05 стартує грунтовий шлем, Важко сказати на що Еліна там зможе розраховувати, одне можна сказати що вже на ранніх стадіях там будуть сильні суперниці, бо українка не в ТОП-4, чи ТОП-8. Але згадайте які в нас були очікування перед Сінгапуром-2018? Останні 2 роки Еліна була одним із головних фаворитів на перемогу на РГ. Можливо це їй заважало. Подивимося що буде цьогоріч.
Сподіваюся що обидві подачі за час що залишився до Франції, Еліна підтягне. По грі не було видно, що Світоліну якось турбує коліно, це вселяє певний оптимізм. А от із психологією треба би щось зробити нашій Елі, але це вже не так просто, як сильну подачу повернути. Сумно що стільки цьогоріч виграних матчів є по факту програла, але що ми тут можемо зробити. В порівнянні з Мадридом у Еліни місцями включався режим "супер Еліни" і палали очі. Тепер би ще Елі керувати цим процесом, не виключаючись із гри.
Будемо вірити в Еліну, як інакше.
Здоров'я нашим дівчатам на кортах.
Думаю, багато охочих за межами країни охоче їй простягнуть руку допомоги, і наобіцяють золоті гори батькам, на своїх умовах звісно. Я так розумію що за нашу збірну Лопатецька ще не заграна? Не хотілося би втратити цю талановиту дівчину для України.
Просто я вважаю що моральне право критикувати когось мають насамперед ті, хто досягнув більшого, ніж об'єкт критики. Не мені так званому "диванному експерту" це робити. І взагалі, не можуть одна-дві невдачі так просто перекреслити весь той позитив, радість і гордість, які дарувала нам Еліна минулі кілька років. Перемог без поразок не буває...
Але дозволяти після такої помилки собі розклеїтися - не чемпіонська риса, і це, мабуть, не лікується.
Та не Еліною єдиною. Є така молода обдарована тенісистка Дарина Лопатецька, за збірну грала. От на її спортивну кар'єру ви точно можете вплинути посильною допомогою. Якщо, звісно, не вважаєте, що вона вигадала собі травму, щоб пропустити юнацький РГ.
придумала тогда себе травму, теперь все возвращается
сказала бы что по деньгам не договорились, травма эта не помешала ей сыграть через 5 дней на след турнире
теперь такой теннисистки для меня не существует, успехов ей по жизни
Та не Еліною єдиною. Є така молода обдарована тенісистка Дарина Лопатецька, за збірну грала. От на її спортивну кар'єру ви точно можете вплинути посильною допомогою. Якщо, звісно, не вважаєте, що вона вигадала собі травму, щоб пропустити юнацький РГ.
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