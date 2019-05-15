Рим. Азаренко обыграла Свитолину, уйдя с матчбола

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла поединок второго круга на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.

В стартовом для себя матче украинка уступила Виктории Азаренко из Беларуси (№51 WTA).

Рим. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:4, 1:6, 5:7

Со старта первой партии девушки начали демонстрировать высокий уровень тенниса. Более того, Свитолина старалась играть в не менее атакующем стиле, чем экс-первая ракетка мира из Беларуси. Получалось это с переменным успехом, но смотреть было интересно. Виктория в первом сете еще пристреливалась к корту и больше ошибалась под давлением Элины, это нивелировало общие проблемы на второй подаче украинки. В середине партии девушки обменялись брейками, а в десятом гейме Свитолина оперативно заработала двойной сетбол, который был реализован.

После первого гейма второго сета матч был приостановлен из-за дождя. Девушки провели в подтрибунном помещении 15 минут, после чего вернулись на корт. Но быстро завершить матч им не удалось. После перерыва Азаренко проявила себя лучше, особенно это было заметно на ее подаче. Перед второй остановкой представительница Беларуси вела 4:1 и впереди замаячил финальный сет. Но перед этим теннисистки провели еще более часа во время второго перерыва. Трибуны были недовольны, но девушек очень долго не выпускали на корт. После возвращения Свитолина в тренировочном режиме отдала оставшиеся два гейма второго сета Азаренко, после чего зубами вцепилась за победу в матче.

Начало третьей партии вселяло сдержанный оптимизм: два брейка и 3:0 со старта. Но очень быстро Элина перестала нормально подавать, ей удавалось брать только геймы соперницы. Но запаса-то хватало и при счете 5:2 она подавала на матч. И был матчбол, и была грубая ошибка при игре возле сетки . После этого Свитолину словно подменили, да и Азаренко поймала кураж. Четыре заключительных гейма было больно смотреть, не покидало ощущение безысходности, хотя на корте и была какая-то борьба. Нечто подобное мы видели в матчах с Халеп, Андрееску и особенно с Бенчич.

Это четвертое поражение Элины подряд, она подойдет к Ролан Гаррос без побед на грунте и не будет сеяной в первой восьмерке. Радует лишь то, что с коленом видимых проблем уже нет. Но нужно разбираться с психологией.

Напомним, Свитолина - двукратная действующая победительница турнира в Риме.

Со следующей недели Элина опустится на девятое место в мировом рейтинге.