Даяна Ястремская – Полин Парментье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 20-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) стартует на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
В матче первого круга 19-летняя украинка сыграет против Полин Парментье из Франции (№65 WTA). Поединок состоится третьим запуском па корте имени Патриса Домингеса, после матча Паке – Кенин. Ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.
Ранее девушки провели один матч, победила Ястремская (Чикаго-2018).
Во втором круге победительница матча сыграет с Джессикой Пегулой или Самантой Стосур.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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