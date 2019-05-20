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Даяна Ястремская – Полин Парментье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Страсбурге

  • 20.05.2019 10:35
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Даяна Ястремская – Полин Парментье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie 48 Photography. Даяна Ястремская
В понедельник, 20-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) стартует на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
В матче первого круга 19-летняя украинка сыграет против Полин Парментье из Франции (№65 WTA). Поединок состоится третьим запуском па корте имени Патриса Домингеса, после матча Паке – Кенин. Ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.
 
Ранее девушки провели один матч, победила Ястремская (Чикаго-2018).
 
Во втором круге победительница матча сыграет с Джессикой Пегулой или Самантой Стосур.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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