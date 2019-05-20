Даяна Ястремская – Полин Парментье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 20-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) стартует на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.

В матче первого круга 19-летняя украинка сыграет против Полин Парментье из Франции (№65 WTA). Поединок состоится третьим запуском па корте имени Патриса Домингеса, после матча Паке – Кенин. Ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.

Ранее девушки провели один матч, победила Ястремская ( Чикаго-2018 ).

Во втором круге победительница матча сыграет с Джессикой Пегулой или Самантой Стосур.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.