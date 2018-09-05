Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чикаго. Ястремская победила пятую сеяную на старте турнира

Украинская теннисистка вышла во второй раунд соревнований

  • 05.09.2018 20:11
  • 362 просмотра
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
Чуть более 1,5 часа провели на корте теннисистки. Даяна оформила по два брейка в каждом сете и проиграла два гейма на своей подаче (во второй партии). На тайбрейке француженка вышла вперед 2:0, но следующие семь очков ушли в актив нашей теннисистки.
 
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Полин Парментье (Франция, 5) – 6:2, 7:6(2)
 
Во втором круге украинка встретится с победительницей матча Эжени Бушар - Кристи Ан.
 
Напомним, ранее Ястремская проиграла свой первый матч в основной сетке Открытого чемпионата США.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    endymion2018
    online
      endymion2018, 05.09.2018 20:24
    0
    Жаль, что Бушар вылетела. Интересно было бы посмотреть.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.09.2018 20:17
    +1
    Неплохо играла до счета 3:0 во втором сете. Дальше началось черт-те что, но все-таки Даяна сумела собраться и взять сет и матч. Над психологией она явно работает, как и над игрой.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.09.2018 20:17
    +1
    Неплохо играла до счета 3:0 во втором сете. Дальше началось черт-те что, но все-таки Даяна сумела собраться и взять сет и матч. Над психологией она явно работает, как и над игрой.
    Ссылка
    endymion2018
    online
      endymion2018, 05.09.2018 20:24
    0
    Жаль, что Бушар вылетела. Интересно было бы посмотреть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.