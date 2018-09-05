Чикаго. Ястремская победила пятую сеяную на старте турнира

Чуть более 1,5 часа провели на корте теннисистки. Даяна оформила по два брейка в каждом сете и проиграла два гейма на своей подаче (во второй партии). На тайбрейке француженка вышла вперед 2:0, но следующие семь очков ушли в актив нашей теннисистки.
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Полин Парментье (Франция, 5) – 6:2, 7:6(2)
Во втором круге украинка встретится с победительницей матча Эжени Бушар - Кристи Ан.
Напомним, ранее Ястремская проиграла свой первый матч в основной сетке Открытого чемпионата США.
Источник — Большой теннис Украины
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