Марта Костюк – Жаклин Кристиан. Текстовая трансляция

В воскресенье, 19 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№280 WTA) сыграет в финале квалификации грунтового турнира категории WTA International в Страсбурге.

Второй соперницей в отборочном турнире 16-летней украинки станет 20-летняя Жаклин Кристиан из Румынии (№247 WTA).

Матч состоится вторым запуском на корте №1 после поединка Эмелин Дартрон – Мари Бенуа. Марта Костюк (Украина) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:1, 3:0 (идет второй сет) Валерия Страхова (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 1:0 (идет первый сет)

16:17 - 3:0 в матче Костюк и это уже серьезная заявка на основную сетку.

16:14 - И повела 2:0. Валерия также взяла первое очко.

16:13 - А Марта тем временем заработала брейкпоинт!

16:12 - Страхова начинает свой матч против Зигемунд, будет подавать первой.

16:11 - 30:0 ведет румынка на своей подаче.

16:09 - Забрала первое очко.

16:08 - По 30 в первом гейме второго сета на подаче украинки.

16:07 - Статистика Марты в первом сете: эйсы - 2, двойные - 2, % первой подачи - 46. Выиграно очков на первой подаче - 64%, на второй - 46%, реализовано брейкпоинтов - 4 из 6.

16:05 - Есть первая партия!

16:04 - У нас тройной сетбол на приеме.

16:01 - С 30:0 довела до брейкпоинта на своей подаче Марта. К счастью, все закончилось в ее пользу.

15:58 - И счет 4:1!

15:57 - А у Костюк тройной брейкпоинт.

15:56 - На главном корте завершился матч первого запуска. Скоро начнет и Страхова.

15:55 - Эйс и двойная от Марты в этом гейме. Румынка снова получила шанс забрать подачу украинки, но на этот раз у нее не получилось. Костюк со второго геймбола забрала очко.

15:49 - И реализовала его. Пока что у нас никто не может защитить подачу.

15:49 - И заработала брейкпоинт.

15:48 - У румынки был двойной геймбол, но Костюк отыграла.

15:46 - По одной двойной ошибке пока у девушек. 15:15 на подаче Жаклин.

15:44 - Марта отыграла два, но сравнять не получилось.

15:42 - Румынка отвечает тройный брейкпоинтом.

15:40 - Первый гейм за нами.

15:40 - У Костюк сразу же двойной брейкпоинт.

15:36 - Первой будет подавать Кристиан.

15:26 - Первый запуск закончил, победила Мари Бенуа.

14:57 - Возобновился матч и на первом корте.

14:51 - На центральном корте игра уже возобновлена, на первом - пока нет.

14:40 - Организаторы молчат, матчи не возобновились.

13:04 - Матчи первого запуска приостановлены из-за дождя. Пока на полчаса.

Также вторым запуском финал квалификации проведет еще одна украинка Валерия Страхова (№303 WTA), которой предстоит сразится против второй сеянной Лауры Зигемунд из Германии (№105 WTA).