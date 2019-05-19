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Марта Костюк – Жаклин Кристиан. Текстовая трансляция

Украинская теннисистка сразится за выход в основную сетку турнира в Страсбурге

  • 19.05.2019 15:27
  • 5259 просмотров
  • 6 комментариев
Марта Костюк – Жаклин Кристиан. Текстовая трансляция
© WTA. Марта Костюк
В воскресенье, 19 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№280 WTA) сыграет в финале квалификации грунтового турнира категории WTA International в Страсбурге.
 
Второй соперницей в отборочном турнире 16-летней украинки станет 20-летняя Жаклин Кристиан из Румынии (№247 WTA).
 
 
Матч состоится вторым запуском на корте №1 после поединка Эмелин Дартрон – Мари Бенуа. 
 
Марта Костюк (Украина) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:1, 3:0 (идет второй сет)
 
Валерия Страхова (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 1:0 (идет первый сет)
 
16:17 - 3:0 в матче Костюк и это уже серьезная заявка на основную сетку.
16:14 - И повела 2:0. Валерия также взяла первое очко.
16:13 - А Марта тем временем заработала брейкпоинт!
16:12 - Страхова начинает свой матч против Зигемунд, будет подавать первой.
16:11 - 30:0 ведет румынка на своей подаче.
16:09 - Забрала первое очко.
16:08 - По 30 в первом гейме второго сета на подаче украинки.
16:07 - Статистика Марты в первом сете: эйсы - 2, двойные - 2, % первой подачи - 46. Выиграно очков на первой подаче - 64%, на второй - 46%, реализовано брейкпоинтов - 4 из 6.
16:05 - Есть первая партия!
16:04 - У нас тройной сетбол на приеме.
16:01 - С 30:0 довела до брейкпоинта на своей подаче Марта. К счастью, все закончилось в ее пользу.
15:58 - И счет 4:1!
15:57 - А у Костюк тройной брейкпоинт.
15:56 - На главном корте завершился матч первого запуска. Скоро начнет и Страхова.
15:55 - Эйс и двойная от Марты в этом гейме. Румынка снова получила шанс забрать подачу украинки, но на этот раз у нее не получилось. Костюк со второго геймбола забрала очко.
15:49 - И реализовала его. Пока что у нас никто не может защитить подачу.
15:49 - И заработала брейкпоинт.
15:48 - У румынки был двойной геймбол, но Костюк отыграла.
15:46 - По одной двойной ошибке пока у девушек. 15:15 на подаче Жаклин.
15:44 - Марта отыграла два, но сравнять не получилось.
15:42 - Румынка отвечает тройный брейкпоинтом.
15:40 - Первый гейм за нами.
15:40 - У Костюк сразу же двойной брейкпоинт.
15:36 - Первой будет подавать Кристиан.
15:26 - Первый запуск закончил, победила Мари Бенуа.
14:57 - Возобновился матч и на первом корте.
14:51 - На центральном корте игра уже возобновлена, на первом  - пока нет.
14:40 - Организаторы молчат, матчи не возобновились.
13:04 - Матчи первого запуска приостановлены из-за дождя. Пока на полчаса.
 
Также вторым запуском финал квалификации проведет еще одна украинка Валерия Страхова (№303 WTA), которой предстоит сразится против второй сеянной Лауры Зигемунд из Германии (№105 WTA).
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 19.05.2019 16:06
    -1
    6:1!!!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 19.05.2019 15:42
    0
    Марта на старті зробила брейк і повела 1-0. Жаль що знову трансляції немає.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 19.05.2019 14:15
    -1
    Схоже, що матчі будуть пізно вечером
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 19.05.2019 13:50
    -2
    Vladdal, 19.05.2019 12:19
    Дык они ещё не играли...
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 19.05.2019 12:19
    +1
    Николай Власов, 19.05.2019 11:16
    ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ МАРТОЧКА УДАЧИ ТЕБЕ! ! !
    Дык они ещё не играли...
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 19.05.2019 11:16
    0
    ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ МАРТОЧКА УДАЧИ ТЕБЕ! ! !
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 19.05.2019 12:19
    +1
    Николай Власов, 19.05.2019 11:16
    ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ МАРТОЧКА УДАЧИ ТЕБЕ! ! !
    Дык они ещё не играли...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 19.05.2019 15:42
    0
    Марта на старті зробила брейк і повела 1-0. Жаль що знову трансляції немає.
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 19.05.2019 11:16
    0
    ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ МАРТОЧКА УДАЧИ ТЕБЕ! ! !
    Ссылка
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