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Рим. Цуренко проиграла в четвертьфинале парного разряда

Украинка в дуэте с Александрой Саснович не сумела выйти в полуфинал

  • 17.05.2019 23:50
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Рим. Цуренко проиграла в четвертьфинале парного разряда
© WTA. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко вылетела из парного разряда на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
 
В поединке 1/4 финала украинка в дуэте с Александрой Саснович проиграла паре Эшли Барти (Австралия) / Виктория Азаренко (Беларусь).
 
Рим. Третий раунд парного разряда
Леся Цуренко / Александра Саснович – Эшли Барти (Австралия) / Виктория Азаренко (Беларусь) – 2:6, 4:6
 

 

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Источник — Sport.ua

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