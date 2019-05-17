Рим. Цуренко проиграла в четвертьфинале парного разряда

Украинская теннисистка Леся Цуренко вылетела из парного разряда на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
В поединке 1/4 финала украинка в дуэте с Александрой Саснович проиграла паре Эшли Барти (Австралия) / Виктория Азаренко (Беларусь).
Рим. Третий раунд парного разряда
Леся Цуренко / Александра Саснович – Эшли Барти (Австралия) / Виктория Азаренко (Беларусь) – 2:6, 4:6
Напомним, ранее Леся покинула соревнования одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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