Рим. Цуренко проиграла Путинцевой

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) проиграла матч первого круга на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.

В стартовом поединке украинка в двух сетах уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (№38 WTA).

Рим. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 4:6, 2:6

Матч начинался очень тяжело для Леси. Она плохо двигалась, из-за чего заметно больше соперницы ошибалась. Защищать свои подачи в таком состоянии было трудно.

Путинцева грамотно действовала против разобранной Цуренко, удачно меняла ритм и в большинстве случаев достигала успеха. Спасал украинку только процент первой подачи, который был выше 75%.

После пятого гейма Леся взяла медицинский тайм-аут. Что было причиной – не совсем понятно. Видимо, общее состояние организма не позволяло показывать теннис лучшего уровня. После паузы Путинцева не сразу вошла в игру и Лесе удалось даже выйти вперед 4:3. Но очень быстро она проиграла еще одну свою подачу и партия ушла представительнице Казахстана.

Во втором сете все началось с 0:4 для Цуренко и в воздухе запахло полным разгромом. Но до конца поединка Леся смогла отыграть еще один брейк, а также взять свою третью подачу за матч.

Путинцева во втором круге сыграет с Петрой Квитовой (№5 WTA) из Чехии.