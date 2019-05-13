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Рим. Цуренко проиграла Путинцевой

Украинская теннисистка уступила в двух сетах

  • 13.05.2019 13:32
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Рим. Цуренко проиграла Путинцевой
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) проиграла матч первого круга на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
 
В стартовом поединке украинка в двух сетах уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (№38 WTA). 
 
Рим. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) –  4:6, 2:6
 
Матч начинался очень тяжело для Леси. Она плохо двигалась, из-за чего заметно больше соперницы ошибалась. Защищать свои подачи в таком состоянии было трудно.
 
Путинцева грамотно действовала против разобранной Цуренко, удачно меняла ритм и в большинстве случаев достигала успеха. Спасал украинку только процент первой подачи, который был выше 75%.
 
После пятого гейма Леся взяла медицинский тайм-аут. Что было причиной – не совсем понятно. Видимо, общее состояние организма не позволяло показывать теннис лучшего уровня. После паузы Путинцева не сразу вошла в игру и Лесе удалось даже выйти вперед 4:3. Но очень быстро она проиграла еще одну свою подачу и партия ушла представительнице Казахстана.
 
Во втором сете все началось с 0:4 для Цуренко и в воздухе запахло полным разгромом. Но до конца поединка Леся смогла отыграть еще один брейк, а также взять свою третью подачу за матч.
 
Путинцева во втором круге сыграет с Петрой Квитовой (№5 WTA) из Чехии.
 
Напомним, в прошлом году Цуренко также проиграла в первом раунде. Тогда украинка уступила Петре Мартич из Хорватии.
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Источник — Sport.ua

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