Роджер ФЕДЕРЕР: «Моя физическая готовность далека от идеала»

Роджер Федерер прокомментировал свое решение сняться с грунтового турнира в Риме:
«Сегодня утром мне пришлось принять серьезное решение о том, чтобы завершить выступление на Italian Open, потому что моя физическая готовность далека от идеала.
Поддержка болельщиков и энергия толпы во время матчей вчера напомнила мне, почему я все еще участвую в турнирах ATP».
Источник — Twitter
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