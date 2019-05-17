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Роджер ФЕДЕРЕР: «Моя физическая готовность далека от идеала»

Швейцарец снялся с турнира в Риме

  • 17.05.2019 21:05
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Роджер ФЕДЕРЕР: «Моя физическая готовность далека от идеала»
© twitter.com/InteBNLdItalia. Роджер Федерер

Роджер Федерер прокомментировал свое решение сняться с грунтового турнира в Риме:

«Сегодня утром мне пришлось принять серьезное решение о том, чтобы завершить выступление на Italian Open, потому что моя физическая готовность далека от идеала.

Поддержка болельщиков и энергия толпы во время матчей вчера напомнила мне, почему я все еще участвую в турнирах ATP».

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Источник — Twitter

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