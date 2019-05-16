Роджер ФЕДЕРЕР: «Подготовка к грунту была легкой»

В нынешнем сезоне Роджер Федерер впервые за три года вернулся на грунт. Швейцарец признался, что подготовка к грунтовому сезону была легкой:

«В этом году я провёл достаточно весёлую подготовку к грунту. Была хорошая погода, я с удовольствием выходил на корт.

Знаете, несколько лет назад я готовился к грунтовому сезону, когда в Швейцарии день за днём шёл снег. Честно говоря, это не особо мотивировало меня выходить на корт, даже закрытый. В этом плане 2019-й получится лёгким в подготовке».

Ранее сообщалось о том, что Федерер пропустит турнир в Штутгарте.