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Роджер ФЕДЕРЕР: «Подготовка к грунту была легкой»

Швейцарец – о подготовке к грунтовому сезону

  • 16.05.2019 12:39
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Роджер ФЕДЕРЕР: «Подготовка к грунту была легкой»
© ATP. Роджер Федерер

В нынешнем сезоне Роджер Федерер впервые за три года вернулся на грунт. Швейцарец признался, что подготовка к грунтовому сезону была легкой:

«В этом году я провёл достаточно весёлую подготовку к грунту. Была хорошая погода, я с удовольствием выходил на корт.

Знаете, несколько лет назад я готовился к грунтовому сезону, когда в Швейцарии день за днём шёл снег. Честно говоря, это не особо мотивировало меня выходить на корт, даже закрытый. В этом плане 2019-й получится лёгким в подготовке».

Ранее сообщалось о том, что Федерер пропустит турнир в Штутгарте.

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Источник — Tennis World USA

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