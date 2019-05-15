Федерер не сыграет на турнире в Штутгарте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение отказаться от участия в турнире в Штутгарте.

«Я не буду заявляться на турнир в Штутгарте. Мне кажется, что в прошлом сезоне у меня было слишком много тенниса на траве. Я считаю, что нужно ограничиться выступлением в Галле», - сказал Федерер.

Отметим, что Федерер является действующим чемпионом турнира в Штутгарте. В этом году турнир пройдет с 10 по 16 июня.