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Федерер принял решение выступить в Риме

Легендарный швейцарец возвращается на итальянский Мастерс спустя три года

  • 11.05.2019 15:16
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Федерер принял решение выступить в Риме
© ATP. Роджер Федерер
37-летний швейцарец Роджер Федерер записал обращение к болельщикам, в котором подтвердил участие на грунтовом Мастерсе в Риме.
 
«Я посоветовался с командой и рад сообщить, что возвращаюсь в Рим. С нетерпением жду начала турнира», – сказал Федерер.
 
Напомним, Роджер не играл в Риме с 2016 года. На Открытом чемпионате Италии он четырежды выходил в финал, но ни разу не побеждал.
 
На турнире в Мадриде Федерер дошел до 1/4 финала.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😃🇮🇹🇮🇹🇮🇹🎾

Публикация от Roger Federer (@rogerfederer)

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Источник — Instagram

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