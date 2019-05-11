Федерер принял решение выступить в Риме

37-летний швейцарец Роджер Федерер записал обращение к болельщикам, в котором подтвердил участие на грунтовом Мастерсе в Риме.

«Я посоветовался с командой и рад сообщить, что возвращаюсь в Рим. С нетерпением жду начала турнира», – сказал Федерер.

Напомним, Роджер не играл в Риме с 2016 года. На Открытом чемпионате Италии он четырежды выходил в финал, но ни разу не побеждал.