Федерер принял решение выступить в Риме

37-летний швейцарец Роджер Федерер записал обращение к болельщикам, в котором подтвердил участие на грунтовом Мастерсе в Риме.
«Я посоветовался с командой и рад сообщить, что возвращаюсь в Рим. С нетерпением жду начала турнира», – сказал Федерер.
Напомним, Роджер не играл в Риме с 2016 года. На Открытом чемпионате Италии он четырежды выходил в финал, но ни разу не побеждал.
На турнире в Мадриде Федерер дошел до 1/4 финала.
Источник — Instagram
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