Мадрид. Тим вышел в полуфинал, уйдя с двух матчболов Федерера

Доминик Тим. На грунтовом Мастерсе в Мадриде стала известна первая пара полуфиналистов. К Новаку Джоковичу, который прошел на отказе Марина Чилича , добавился еще и

25-летний австриец в статусе фаворита с трудом обыграл швейцарца Роджера Федерера в трех сетах.

Мадрид. 1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:7(11), 4:6

Отметим, что на тай-брейке второго сета Федерер имел два матчбола, но оба на приеме. В свою очередь, Тим реализовал сетбол только с шестого раза.

По итогам турнира Федерер сохранит третью позицию в мировом рейтинге, а Тиму нужно выступить лучше действующего чемпиона Александра Зверева, чтобы с понедельника занять четвертое место.