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Мадрид. Тим вышел в полуфинал, уйдя с двух матчболов Федерера

Австриец в тяжелом трехсетовом матче вырвал победу у легендарного швейцарца

  • 10.05.2019 20:30
  • 616 просмотров
  • 3 комментария
Мадрид. Тим вышел в полуфинал, уйдя с двух матчболов Федерера
© ATP. Роджер Федерер
На грунтовом Мастерсе в Мадриде стала известна первая пара полуфиналистов. К Новаку Джоковичу, который прошел на отказе Марина Чилича, добавился еще и Доминик Тим.
 
25-летний австриец в статусе фаворита с трудом обыграл швейцарца Роджера Федерера в трех сетах.
 
Мадрид. 1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:7(11), 4:6
 
Отметим, что на тай-брейке второго сета Федерер имел два матчбола, но оба на приеме. В свою очередь, Тим реализовал сетбол только с шестого раза.
 
В предыдущем круге Федерер ушел с двух матчболов Гаэля Монфиса.
 
По итогам турнира Федерер сохранит третью позицию в мировом рейтинге, а Тиму нужно выступить лучше действующего чемпиона Александра Зверева, чтобы с понедельника занять четвертое место.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Mr.Value
      Mr.Value, 10.05.2019 21:02
    0
    Умница Доминик, затащил ставочку.
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    captain2009
      captain2009, 10.05.2019 20:40
    0
    Думаю, что главный враг Роджа сейчас (как и всех атлетов) - это возраст и время. Роджер - большая умница, что еще играет, держится в форме, респект ему за это. Но уже видно, что он опаздывает, не успевает на решающих мячах. В своем расцвете Федерер бы просто переступил Монфиса и Тима и не заметил бы их на корте. Но сейчас уже не так. Возраст, к сожалению, рано или поздно возьмет свое. Это как с Владимиром Кличко.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2019 20:34
    0
    Эх, не хватило немного Роджера! Во втором сете после успешного укороченного на сетболе Тима я даже поверил, что он выиграет. Не судьба.
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 10.05.2019 21:02
    0
    Умница Доминик, затащил ставочку.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 10.05.2019 20:40
    0
    Думаю, что главный враг Роджа сейчас (как и всех атлетов) - это возраст и время. Роджер - большая умница, что еще играет, держится в форме, респект ему за это. Но уже видно, что он опаздывает, не успевает на решающих мячах. В своем расцвете Федерер бы просто переступил Монфиса и Тима и не заметил бы их на корте. Но сейчас уже не так. Возраст, к сожалению, рано или поздно возьмет свое. Это как с Владимиром Кличко.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2019 20:34
    0
    Эх, не хватило немного Роджера! Во втором сете после успешного укороченного на сетболе Тима я даже поверил, что он выиграет. Не судьба.
    Ссылка
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