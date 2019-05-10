Мадрид. Тим вышел в полуфинал, уйдя с двух матчболов Федерера

На грунтовом Мастерсе в Мадриде стала известна первая пара полуфиналистов. К Новаку Джоковичу, который прошел на отказе Марина Чилича, добавился еще и Доминик Тим.
25-летний австриец в статусе фаворита с трудом обыграл швейцарца Роджера Федерера в трех сетах.
Мадрид. 1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:7(11), 4:6
Отметим, что на тай-брейке второго сета Федерер имел два матчбола, но оба на приеме. В свою очередь, Тим реализовал сетбол только с шестого раза.
В предыдущем круге Федерер ушел с двух матчболов Гаэля Монфиса.
По итогам турнира Федерер сохранит третью позицию в мировом рейтинге, а Тиму нужно выступить лучше действующего чемпиона Александра Зверева, чтобы с понедельника занять четвертое место.
Источник — Sport.ua
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