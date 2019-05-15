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Костюк добыла уверенную победу в первом круге турнира ITF в Испании

Украинка в двух сетах разобралась с Ариной Родионовой из Австралии

  • 15.05.2019 14:25
  • 2776 просмотров
  • 6 комментариев
Костюк добыла уверенную победу в первом круге турнира ITF в Испании
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№280 WTA) одержала победу в первом раунде основной сетки 60-тысячника ITF в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания).
 
16-летняя украинка в двух сетах одолела представительницу Австралии Арину Родионову (№233 WTA).
 
Первый раунд
Марта Костюк (Украина) – Арина Родионова (Австралия) – 6:1, 6:1
 
Марта сделала три эйса, допустив при этом 6 двойных ошибок и реализовав 6 из 10 брейкпоинтов. Матч продолжался менее часа.
 
Во втором круге украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против третьей сеяной Штефани Фёгеле из Швейцарии.
 
Ранее Костюк преодолела квалификацию на престижном турнире Premier Mandatory в Мадриде, где проиграла в первом раунде основной сетки.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Publius
      Publius, 16.05.2019 13:54
    0
    В матче второго круга в первой партии Марта ведет 3:0 .
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    sv_2000
      sv_2000, 16.05.2019 11:25
    0
    60-ти тысячник - это уже неплохо..... Марте удаче!
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    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 15.05.2019 21:19
    +3
    У Марти є непоганий потенціал, головне щоб вона виросла зі своіх дитячих штанців й визначилась, чи присвятити своє життя тенісу, чи... Будемо мати на увазі її вік ))
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    sarnet32
      sarnet32, 15.05.2019 19:22
    +4
    Марта наглядно показывает что мастерство нельзя вот так просто растерять. По качеству игры видно что вполне реально вернуть позицию что были в начале года - 116 место. Стратегия может быть разной у команды Костюк в плане выбора турниров , но главное сейчас результат есть. 50-80 очков набирать за месяц вполне хватит чтобы быть в топ 100 к концу года.
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    vizuals
    online
      vizuals, 15.05.2019 19:02
    +4
    Хоч щось, а то після вчорашнего геніального перформансу Світоліної в мене жахливий настрій
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    Natam69
    Natam69, 15.05.2019 16:00
    +8
    Марта, крок за кроком до першої сотні. Там цікавіше.
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    Natam69
    Natam69, 15.05.2019 16:00
    +8
    Марта, крок за кроком до першої сотні. Там цікавіше.
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    sarnet32
      sarnet32, 15.05.2019 19:22
    +4
    Марта наглядно показывает что мастерство нельзя вот так просто растерять. По качеству игры видно что вполне реально вернуть позицию что были в начале года - 116 место. Стратегия может быть разной у команды Костюк в плане выбора турниров , но главное сейчас результат есть. 50-80 очков набирать за месяц вполне хватит чтобы быть в топ 100 к концу года.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.05.2019 19:02
    +4
    Хоч щось, а то після вчорашнего геніального перформансу Світоліної в мене жахливий настрій
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 15.05.2019 21:19
    +3
    У Марти є непоганий потенціал, головне щоб вона виросла зі своіх дитячих штанців й визначилась, чи присвятити своє життя тенісу, чи... Будемо мати на увазі її вік ))
    Ссылка
    Publius
      Publius, 16.05.2019 13:54
    0
    В матче второго круга в первой партии Марта ведет 3:0 .
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.05.2019 11:25
    0
    60-ти тысячник - это уже неплохо..... Марте удаче!
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