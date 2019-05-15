Костюк добыла уверенную победу в первом круге турнира ITF в Испании

Украинская теннисистка Марта Костюк (№280 WTA) одержала победу в первом раунде основной сетки 60-тысячника ITF в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания).
16-летняя украинка в двух сетах одолела представительницу Австралии Арину Родионову (№233 WTA).
Первый раунд
Марта Костюк (Украина) – Арина Родионова (Австралия) – 6:1, 6:1
Марта сделала три эйса, допустив при этом 6 двойных ошибок и реализовав 6 из 10 брейкпоинтов. Матч продолжался менее часа.
Во втором круге украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против третьей сеяной Штефани Фёгеле из Швейцарии.
Ранее Костюк преодолела квалификацию на престижном турнире Premier Mandatory в Мадриде, где проиграла в первом раунде основной сетки.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.