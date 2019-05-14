Рим. Цуренко и Саснович выиграли матч парного разряда

Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла стартовый матч парного разряда на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
В поединке первого раунда украинка в дуэте с Александрой Саснович одолела итальянский тандем Анастасия Гримальская / Джорджия Марчетти.
Рим. Первый раунд парного разряда
Леся Цуренко / Александра Саснович – Анастасия Гримальская / Джорджия Марчетти – 7:6(4), 7:5
В следующем круге Цуренко и Саснович сыграют против четвертой сеяной пары Элизе Мертенс / Арина Соболенко.
Напомним, ранее Леся покинула соревнования одиночного разряда.
В парной сетке турнира в Риме также остается Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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