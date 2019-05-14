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Рим. Цуренко и Саснович выиграли матч парного разряда

Леся продолжит борьбу на турнире в Италии

  • 14.05.2019 20:24
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Рим. Цуренко и Саснович выиграли матч парного разряда
© WTA. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла стартовый матч парного разряда на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
 
В поединке первого раунда украинка в дуэте с Александрой Саснович одолела итальянский тандем Анастасия Гримальская / Джорджия Марчетти. 
 
Рим. Первый раунд парного разряда
Леся Цуренко / Александра Саснович – Анастасия Гримальская / Джорджия Марчетти – 7:6(4), 7:5
 
В следующем круге Цуренко и Саснович сыграют против четвертой сеяной пары Элизе Мертенс / Арина Соболенко.
 
 
В парной сетке турнира в Риме также остается Надежда Киченок.
 
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Источник — Sport.ua

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