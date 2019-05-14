Теннисист получил три очка штрафа за поход в туалет

Колумбийский теннисист Даниэль Галан прямо во время матча отлучился в туалет, за что был оштрафован судьей матча.

Галан играл против француза Констана Лестьенна в Хейльбронне (Германия). В третьем сете Лестьенн вел со счетом 2:1, и Галан перед своей подачей удалился в туалет. За перерыв он не успел вернуться на корт и получил штрафы за затяжку времени – счет стал 0:40 на подаче Даниэля, и он проиграл подачу.

Матч завершился со счетом 5:7, 7:6, 6:3 в пользу Лестьенна.