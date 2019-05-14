Теннисист получил три очка штрафа за поход в туалет

Колумбийский теннисист Даниэль Галан прямо во время матча отлучился в туалет, за что был оштрафован судьей матча.
Галан играл против француза Констана Лестьенна в Хейльбронне (Германия). В третьем сете Лестьенн вел со счетом 2:1, и Галан перед своей подачей удалился в туалет. За перерыв он не успел вернуться на корт и получил штрафы за затяжку времени – счет стал 0:40 на подаче Даниэля, и он проиграл подачу.
Матч завершился со счетом 5:7, 7:6, 6:3 в пользу Лестьенна.
Источник — Sport.ua
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