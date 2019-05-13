Н. Киченок/Спирс – Гёргес/Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартует на турнире серии Premier 5 в Риме.
Украинка в дуэте с Эбигейл Спирс из США сыграет против немецко-чешской пары Юлия Гёргес / Каролина Плишкова сразу после матча Цуренко – Путинцева. Ориентировочное время начала – 13:40 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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