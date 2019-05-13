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Рейтинг WTA. Рывок Козловой и шаткая позиция Свитолиной

Лучшей украинской теннисистке предстоит защита турнира в Риме

  • 13.05.2019 09:30
  • 1845 просмотров
  • 4 комментария
Рейтинг WTA. Рывок Козловой и шаткая позиция Свитолиной
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Главные теннисные соревнования минувшей недели прошли в Мадриде. Выиграла турнир прошлогодняя финалистка Кики Бертенс, которая благодаря этому успеху установила личный рекорд в рейтинге WTA. В финале она обыграла Симону Халеп, не пустив румынку на первое место в мировой классификации.
 
Чешка Петра Квитова, которая не смогла защитить титул 2018 года, опустилась сразу на три позиции. Элина Свитолина сохранила свое место: Плишкова потеряла очки и упала вниз, Бертенс – обогнала украинку. Но впереди у лучшей украинской теннисистки защита 900 очков на турнире в Риме.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 

 

Что касается остальных украинок, то лучше всего на турнире в Испании проявила себя Катерина Козлова. Четвертая ракетка Украины выиграла 4 матча (2 в квалификаций и 2 в основе) и поднялась на 19 позиций. К новому личному рекорду всего пять строчек.
 
Немного упала Даяна Ястремская, но впереди у нее будет много шансов вернуться в топ-40, а может даже и выше. Марта Костюк также добавила 12 позиций.
 

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке ситуация не из приятных: Свитолина опустилась на 10-е место и уже имеет солидное отставание от восьмого. Последние два турнира на грунте нужно провести удачно, иначе отобраться на Итоговый турнир будет проблематично. Лидирует здесь, как и раньше с большим отрывом, Петра Квитова.
 
Чемпионская гонка
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    infreader
    online
    infreader, 13.05.2019 10:34
    -1
    от якби за пости в інсті рейтинг додавався....
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    Natam69
    Natam69, 13.05.2019 10:31
    0
    Так, ще залишилось багато захищати, але ми памятаємо, що якраз після Риму і до Підсумкового Світоліна минулий сезон провалила. Тому підтримую думку, що все можна надолужити. Тому вболіваймо.
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    Nyeyedyaka
      Nyeyedyaka, 13.05.2019 10:21
    +1
    Насправді все залежить від стану Світоліної. Зараз, після Риму, де шанси не такі великі, враховуючи нещодавню травму, вона підопуститься, швидше за все. З РГ ситуація поки теж не ясна, але потім, аж до підсумкового, є достатньо турнірів, де, за умови гарної форми Сві може підібрати розгублене торік і повернутись в чемпіонську гонку і в боротьбу за рейтинг.
    Тому не панікуємо і вболіваємо. Сподіваюсь, травма вже не турбує Еліну і їй вдасться хоча б частково повернути свою чемпіонську гру вже зараз, у Римі.
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    sarnet32
      sarnet32, 13.05.2019 09:54
    -1
    У Свитолиной действительно проблематичная ситуация. Чтоб сохранить свою позицию надо в этом сезоне набирать где то еще 3000 очков. Вот Рим плюс итоговый турнир - почти 2700 очков надо защитить. К тому же еще надо попасть на итоговый турнир. Без победы на турнире большого шлема архисложная задача. Да и много топов сейчас на ходу. Так что в данной ситуации уже не только все от Свитолиной зависит. Тут уже не надо надеяться на жребий. А выгодно чтоб в начальных стадиях попадать на топов
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    Nyeyedyaka
    online
      Nyeyedyaka, 13.05.2019 10:21
    +1
    Насправді все залежить від стану Світоліної. Зараз, після Риму, де шанси не такі великі, враховуючи нещодавню травму, вона підопуститься, швидше за все. З РГ ситуація поки теж не ясна, але потім, аж до підсумкового, є достатньо турнірів, де, за умови гарної форми Сві може підібрати розгублене торік і повернутись в чемпіонську гонку і в боротьбу за рейтинг.
    Тому не панікуємо і вболіваємо. Сподіваюсь, травма вже не турбує Еліну і їй вдасться хоча б частково повернути свою чемпіонську гру вже зараз, у Римі.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 13.05.2019 10:31
    0
    Так, ще залишилось багато захищати, але ми памятаємо, що якраз після Риму і до Підсумкового Світоліна минулий сезон провалила. Тому підтримую думку, що все можна надолужити. Тому вболіваймо.
    Ссылка
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