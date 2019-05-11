СВИТОЛИНА: «Для меня важно популяризировать теннис в Украине»

Элина Свитолина рассказала о Первая ракетка Украинырассказала о победе н Итоговом турнире-2018 , а также о желании популяризировать спорт в Украине.

«Не могу сказать, что я не нервничала в финале Итогового турнира. В моей голове много всего происходило. Все эти легенды были там, быть одной из этих игроков - это потрясающе. Это определенно был самый лучший момент в моей карьере. Я получила так много сообщений, сразу же отправилась праздновать. Семья мной очень гордилась. Когда я встретилась со всеми в Украине, то было здорово разделить эту радость.

После Сингапура у нас было столько запросов, было приятно видеть, как спорт вышел на первые страницы в Украине. Для меня очень важно промотировать спорт, популяризировать теннис, чтобы люди в Украине могли фокусироваться на чем-то другом, кроме политики. Я делаю то, что умею лучшего всего, и этим приношу людям радость.

Я жду следующих испытаний... Большой Шлем, первое место в рейтинге - это главные цели, ради которых я каждый день занимаюсь в зале и на корте, отдавать все силы там. Есть время осознать, что ты сделал и порадоваться. Этот титул приносит много эмоций и уверенности, это очень приятное чувство», – сказала Свитолина.