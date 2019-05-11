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СВИТОЛИНА: «Для меня важно популяризировать теннис в Украине»

Лучшая украинская теннисистка – о победе на Итоговом турнире-2018

  • 11.05.2019 12:40
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СВИТОЛИНА: «Для меня важно популяризировать теннис в Украине»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о победе н Итоговом турнире-2018, а также о желании популяризировать спорт в Украине.
 
«Не могу сказать, что я не нервничала в финале Итогового турнира. В моей голове много всего происходило. Все эти легенды были там, быть одной из этих игроков - это потрясающе. Это определенно был самый лучший момент в моей карьере. Я получила так много сообщений, сразу же отправилась праздновать. Семья мной очень гордилась. Когда я встретилась со всеми в Украине, то было здорово разделить эту радость.
 
После Сингапура у нас было столько запросов, было приятно видеть, как спорт вышел на первые страницы в Украине. Для меня очень важно промотировать спорт, популяризировать теннис, чтобы люди в Украине могли фокусироваться на чем-то другом, кроме политики. Я делаю то, что умею лучшего всего, и этим приношу людям радость.
 
Я жду следующих испытаний... Большой Шлем, первое место в рейтинге - это главные цели, ради которых я каждый день занимаюсь в зале и на корте, отдавать все силы там. Есть время осознать, что ты сделал и порадоваться. Этот титул приносит много эмоций и уверенности, это очень приятное чувство», – сказала Свитолина.
 

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Источник — Большой теннис Украины

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