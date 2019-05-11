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НАДАЛЬ: «Матч с Вавринкой – лучший на грунте в нынешнем сезоне»

Испанец доволен своей игрой на турнире в Мадриде

  • 11.05.2019 09:52
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НАДАЛЬ: «Матч с Вавринкой – лучший на грунте в нынешнем сезоне»
© Tennis Channel. Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль прокомментировал победу в четвертьфинале грунтового турнира в Мадриде. Испанец разгромил швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:1, 6:2.
 
«Совершенства не существует, но это один из лучших моих матчей за какое-то время и точно лучший на грунте в нынешнем сезоне. Это очень многое для меня значит. Я ждал тяжелой игры и показал хороший теннис. Создавал условия, доставляющие дискомфорт сопернику, был надежен в защите. Все контролировал. У меня стало больше уверенности. Это мой третий полуфинал подряд. После всего пережитого это хороший знак. Впереди новый тест, мне придется играть еще лучше. Но я в любом случае на верном пути», - сказал Надаль.
 
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Источник — Agence France-Presse

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