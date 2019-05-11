НАДАЛЬ: «Матч с Вавринкой – лучший на грунте в нынешнем сезоне»

Дивно як Стівенс взагалі дісталася фіналу, вона ж не любить грунт. Щодо сьогоднішньої вже гри, не...

Рейтинг бредовый если честно, нужно считать не количество титулов а их величину, просто смешно од...

Такая популяризация футбола малоэффективна. В Азербайджане футбол любят,но футбол там слабенький ...

11:09 — Laeda

Ты уже определись ты за Александрию или за Зорю ато вас любителей бутырата хер поймёшь.

11:08 — Laeda

Ты тамдавай всем сердцем за шахтер а всеми фибрами души за Александрию сегодня тварюка двуличная ...

11:08 — Ваня

Іди кури недоумок

11:02 — Omen

Нужна победа Динамо, ну или ничья хотя бы )) В кое-то веке буду за Динамо